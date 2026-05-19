Die wichtigsten Infos für die Zuschauer

– Foto: SCSV

Oberligist SC Spelle-Venhaus erwartet am Mittwoch zum Freundschaftsspiel gegen Borussia Mönchengladbach eine große Kulisse. Deswegen bittet der Verein aus dem südlichen Emsland die Zuschauer um eine frühe Anreise. Alle Infos auf einen Blick.

Parkplätze direkt am Stadion sind nur mit einem Parkausweis erreichbar. Die Venhauser Straße ist gesperrt! Für Fahrräder gibt es Abstellmöglichkeiten direkt am Getränke Hoffmann Stadion.

Für Autos und andere motorisierte Fahrzeuge stehen zwei große Parkplätze zur Verfügung: Vom Parkplatz beim Rekers Betonwerk (Portlandstr. 15, Spelle) wird ein Park&Ride-Service direkt zum Getränke Hoffmann Stadion angeboten. Vom Parkplatz an der Reithalle Spelle (Am Westermoor) ist das Stadion zu Fuß zu erreichen.

Der SC Spelle-Venhaus empfiehlt allen Zuschauern eine frühe Anreise. Besucher aus Spelle und der näheren Umgebung sollten möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Spiel kommen. Das Getränke Hoffmann Stadion wird für Zuschauer um 17 Uhr geöffnet.

Hier gibt es noch Karten

Für die Neuauflage des Freundschaftsspiels SC Spelle-Venhaus gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend gibt es noch Tickets: ein kleines Restkontingent von Stehplatzkarten Tribüne für 20 Euro und Sitzplatzkarten für 25 Euro. Interessenten können sich in der Geschäftsstelle des SCSV melden unter Telefon 05977/1758. Weiterhin können Stehplatztickets für die Bereiche außerhalb der Tribüne zum Preis von 15 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren erworben werden unter dem Link https://scspelle-venhaus.ticket.io/EhcpA84k/ Der SCSV weist darauf hin, dass am Spieltag keine Tageskasse mehr geöffnet wird.