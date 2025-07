Die wichtigsten Informationen vor dem Start in die Regionalliga

Mit einem spannenden Flutlichtspiel startet am Freitag die Regionalliga Südwest in eine weitere Spielzeit. FuPa gibt euch den Überblick auf die wesentlichen Informationen vor dem Auftakt.

Regionalliga Südwest 2025/26

In der letzten Saison bejubelte die TSG Hoffenheim II die Meisterschaft in der Regionalliga und damit den Aufstieg in die 3. Liga. In der neuen Runde sind erneut zwei Zweitvertretungen dabei, aber auch spannende Auf- und Absteiger mischen nun mit.

Auftakt

Den Start macht am Freitag ab 19 Uhr Absteiger SV Sandhausen mit einem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Am Samstag zieht dann gleich ein Großteil nach. Bei Bayern Alzenau und der SG Sonnenhof Großaspach stehen zwei Aufsteigerduelle an, außerdem erwartet der Bahlinger SC den Vorjahres-Vizemeister Kickers Offenbach. Ebenfalls interessant werden könnte die Parte des SGV Freiberg gegen den SC Freiburg II. Am Sonntag gastieren die Stuttgarter Kickers bei der SG Barockstadt und komplettieren damit den 1. Spieltag.

Absteiger

Einziger Absteiger ist der SV Sandhausen, der trotz eines souveränes Startes in die letztjährige Saison in der 3. Liga den Abstieg nicht verhindern konnte. Somit spielt der SVS erstmals seit 2008 wieder in der 4. Liga. Zwischenzeitlich ging es elf Saisons in die 2. Bundesliga, doch nach zwie Jahren Drittklassigkeit tritt Sandhausen wieder in der Regionalliga Südwest.

Aufsteiger

Der TSV Schott Mainz kehrt nach einem Jahr Abwesenheit als Meister der Oberliga Rheinlad-Pfalz/Saar in die Regionalliga zurück. Nach vier Jahren ist auch Bayern Alzenau wieder in der 4. Liga angekommen. Da der FSV Fernwald nicht aufsteigen wollte, ging es für Alzenau als Vizemeister der Hessenliga hoch. Die letzten beiden Aufsteiger kommen aus der Oberliga Baden-Württemberg. Sowohl der souveräne Meister SG Sonnenhof Großaspach, als auch Vizemeister TSG Balingen (über die Relegation) kämpfen nun wieder in der Regionalliga um Punkte.

Zeitplan

Nach dem Start im August steht der letzte Spieltag der Hinrunde am Wochenende des 15. November an. Direkt eine Woche später startet mit dem 18. Spieltag die Rückrunde. Letzter Spieltag im Kalenderjahr ist am 6. Dezember der 20. Spieltag. Am 21. Februar startet die Regionalliga in das neue Jahr. Der letzte Spieltag steht am 16. Mai an.

