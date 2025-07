Die wichtigsten Informationen vor dem Start in die Oberliga

Die neue Oberliga-Saison steht in ihren Startlöchern und wir sind erneut gespannt, was fußballerische Oberhaus von Baden-Württemberg an den kommenden 34 Spieltagen zu bieten hat. FuPa gibt euch die Übersicht auf alle wesentlichen Infos vor dem Start.

Oberliga Baden-Württemberg 2025/26

Nach der souveränen Meisterschaft der SG Sonnenhof Großaspach und dem Sieg in der Relegation der TSG Balingen sind die beiden Übermannschaften der vergangenen Saison in die Regionalliga aufgestiegen. Doch sowohl vier interessante Aufsteiger, als auch zwei spannende Absteiger machen das Teilnehmerfeld der Oberliga erneut hochkarätig.

Auftakt

Zum Start bekommt es am Freitag Absteiger FC 08 Villingen mit dem traditionsreichen SSV Reutlingen zu tun. Am Samstag folgen weitere Duelle, wie das Heimspiel des Göppinger SV gegen den FV Ravensburg oder das Flutlichtduell der TSG Backnang beim VfR Mannheim. Am Sonntag greifen drei der vier Aufsteiger ein und es kommt somit direkt zum Aufsteigerduell zwischden dem Türkischen SV Singen und Türkspor Neckarsulm.

Absteiger

Als Meister der Verbandsliga Württemberg tritt Türkspor Neckarsulm erstmals in der Oberliga an. Außerdem schaffte die Zweitvertretung des Karlsruher SC den Aufstieg. Der KSC II spielte bereits von 2000 bis 2005 und 2012 bis 2018 in der Oberliga, nach kurzer Abwesenheit ging es 2019 wieder an den Start. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga B vor einem Jahr ging es vergangene Saison in der Verbandsliga Nordbaden an den Start und auf Anhieb gelang der Oberliga-Aufstieg. Nach einem Jahr Abwesenheit ist der FC Denzlingen als Meister der Verbandsliga Südbaden in der Oberliga zurück. Der vierte Aufsteiger ist der Türkische SV Singen, der sich über die Relegation sein Oberliga-Ticket gezogen hat.

Aufsteiger

Mit dem FC 08 Villingen und dem 1. Göppinger SV kommen gleich zwei Teams nach nur einer Saison in der Regionalliga direkt wieder in die Oberliga zurück. Beide Mannschaften werden wieder eine Rolle am oberen Ende der Tabelle spielen.

Zeitplan

Nach dem Auftakt am 1. August steht das Hinrundenfinale am 14./15. November an. Der Auftakt in die Rückrunde folgt direkt eine Woche später. Der 19. Spieltag ist am 29. November der letzte Oberliga-Spieltag in diesem Kalenderjahr. Den Start ins neue Jahr bildet der 20. Spieltag am 21. Februar. Am 30. Mai endet die Saison mit dem 34. Spieltag.

