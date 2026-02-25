Die wichtigsten Fragen zur KFC-Versammlung

Am Mittwoch sind die Mitglieder des KFC Uerdingen gefragt. – Foto: Ralph Görtz

Nach monatelangem Hin und Her und mehreren Gerichtsverhandlungen soll am 25. Februar endlich die außerordentliche Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen stattfinden. Dann können die Mitglieder des Vereins ihr demokratisches Recht wahrnehmen und über die zukünftige Ausrichtung des Vereins mitbestimmen.

Die außerordentliche Mitgliederversammlung des Krefelder FC Uerdingen ist für den 25. Februar angesetzt , um 19.05 Uhr geht es in der Visaal Event Location los, Einlass ist ab 18 Uhr.

Am Dienstagmittag verkündete der noch amtierende Vorstand um Thomas Platzer, Dmitry Voronov und Christian Ritzenfeld dann allerdings überraschend seinen Rücktritt – dessen Abwahl war ein zentraler Punkt der Versammlung. Die Organisatoren teilten wenig später mit, dass man „aus Gründen der Rechtssicherheit“ dennoch über die Abwahl abstimmen lassen werde, die Versammlung wird also stattfinden. Das sind die demnach die wichtigsten Fragen im Vorfeld – und die Antworten darauf.

Wer darf zur Versammlung erscheinen?

Da es sich um eine Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen handelt, kann der Einlass neben den Vereinsmitgliedern, der Sitzungsleitung, dem Insolvenzverwalter und Medienvertretern nur Gästen gewährt werden, die zur Vorstellung eines eigenen Zukunftskonzeptes angemeldet wurden, schreibt der Verein in seiner Einladung.

Worüber sollen die Mitglieder entscheiden?

Die Tagesordnung steht fest, sie besteht aus drei Punkten. Darüber hinaus können an diesem Abend keine Anträge eingebracht oder diskutiert werden. Der dritte Tagesordnungspunkt ist der einzige, bei dem die Mitglieder an diesem Abend abstimmen können. Der Antrag lautet: „Die außerordentliche Mitgliederversammlung empfiehlt dem Verwaltungsrat, den aktuellen Vorstand vollständig mit sofortiger Wirkung abzuberufen.“ Es werde eine geheime Wahl organisiert, hatte Christoph Epping, einer der Initiatoren des Mitgliederbegehrens im Vorfeld der Versammlung gegenüber unserer Redaktion betont . Niemand solle sich in irgendeiner Form gehemmt fühlen, so abzustimmen, wie er möchte. Trotz des Vorstandsrücktritts wird die Abstimmung abgehalten.

Welche Rolle hat der Verwaltungsrat?

Der Verwaltungsrat ist ein wichtiges Vereinsgremium und spielt eine Rolle bei der Kontrolle und Überwachung des Vorstands. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Ehrenrats für drei Jahre gewählt werden. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und bis zu zwei Stellvertreter.

Ist der Verwaltungsrat nicht schon vor geraumer Zeit zurückgetreten?

Jein. Die Mitglieder des Verwaltungsrats hatten sich schon Ende 2024 an den Ehrenrat gewandt und mitgeteilt, das Amt auf der nächsten Hauptversammlung zur Verfügung zu stellen. Die hat in vollem Umfang allerdings noch immer nicht stattgefunden. Und deshalb sind die Mitglieder des Verwaltungsrats noch immer in Amt und Würden, auch wenn die eigentliche Amtszeit von drei Jahren bereits abgelaufen sein mag. Das geht aus der Satzung des KFC Uerdingen hervor. Dort heißt es: „Die Mitglieder des Verwaltungsrates führen die Geschäfte bis zum Amtsantritt des neuen Verwaltungsrates weiter.“ Insofern sind auch Mythen, die durch die sozialen Medien geistern, dass der Verwaltungsrat gar nicht mehr handlungsfähig sei, nicht zutreffend. Der Rücktritt des Verwaltungsrates wird erst amtlich, wenn ein neuer gewählt wurde – was ohne einen Vorstandsbeschluss allerdings nicht möglich ist.

Wird an diesem Abend schon ein neuer Vorstand bestimmt?

Nein, nicht zwingend. Der Verwaltungsrat hat dazu zwar die Möglichkeit, aber muss nicht am Abend selbst entscheiden, sondern kann sich erst in Ruhe beraten.

Warum gibt es eine Veranstaltung in Präsenz und keine hybride Mitgliederversammlung?

In den vergangenen Jahren haben einige Vereine bereits auf eine hybride Mitgliederversammlung gesetzt, also eine Mischung aus Präsenzveranstaltung und Online-Teilnahme. Mitglieder können entweder physisch vor Ort anwesend sein oder sich virtuell via Internet zuschalten. Beim KFC Uerdingen ist das nicht möglich, da es in der Satzung des Vereins schlicht nicht vorgesehen ist. Eine Satzungsänderung bedarf dann einer (weiteren) Mitgliederversammlung, da die Tagesordnung für die jetzige wie geschildert bereits feststeht.

Was sind die weiteren Tagesordnungspunkte?

Der erste Tagesordnungspunkt ist ein Bericht des Insolvenzverwalters Thomas Ellrich zur aktuellen Lage des KFC Uerdingen. Der zweite Tagesordnungspunkt befasst sich mit der Zukunft des KFC. Dort sollen die Konzepte der möglichen Parteien oder Gruppen vorgestellt und erläutert werden, insbesondere mit Blick auf die Unterpunkte Finanzierung, Trainingsbetrieb, Jugendarbeit und vorgesehene Personen. Jede Partei soll dafür 15 Minuten Zeit erhalten. Anschließende Diskussionen oder Abstimmungen sind nicht vorgesehen.