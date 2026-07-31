"Die wichtigste Erkenntnis lautet: "Unser Potenzial ist vorhanden" FuPa-Teamcheck: TSV Riedlingen will in der Landesliga Staffel 4 den nächsten Entwicklungsschritt machen. von Matthias Kloos · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele

Im FuPa-Teamcheck spricht Raphael Sontheimer, Trainer des TSV Riedlingen in der Landesliga, Staffel 4, über eine solide Saison mit 47 Punkten, den erreichten Klassenerhalt, fehlende Konstanz, ein wertvolles Trainingslager und die klare Zielsetzung für die neue Runde.

„Im Großen und Ganzen sind wir mit der Saison zufrieden, zumal wir unser Ziel, den Klassenerhalt, erreicht haben“, sagt Raphael Sontheimer gegenüber FuPa. „Wir haben gesehen, dass wir in dieser Liga absolut konkurrenzfähig sind. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass uns über die gesamte Saison hinweg die notwendige Konstanz gefehlt hat. Mit 47 Punkten haben wir letztlich eine solide Saison gespielt. Normalerweise reicht diese Ausbeute für einen Platz im gesicherten Mittelfeld.“ Kleinigkeiten entscheiden Spiele



Gerade die engen Spiele haben Spuren hinterlassen. „Besonders positiv ist die Erkenntnis, dass wir gegen jede Mannschaft der Liga bestehen können. Gleichzeitig haben wir jedoch auch erfahren, dass Spiele häufig durch Kleinigkeiten entschieden werden. Die wichtigste Erkenntnis lautet daher: Unser Potenzial ist vorhanden. Der nächste Entwicklungsschritt besteht darin, unsere Leistungen regelmäßiger auf den Platz zu bringen, defensiv noch stabiler zu werden und enge Spiele häufiger auf unsere Seite zu ziehen.“

Klare Baustellen



Der Trainer benennt die Punkte, an denen der TSV Riedlingen arbeiten muss, deutlich. „Verbessern müssen wir vor allem mehr Konstanz in unseren Leistungen, eine höhere defensive Stabilität, mehr Effizienz in beiden Strafräumen, die Fähigkeit, enge Spiele für uns zu entscheiden, sowie unsere Belastbarkeit und mentale Stärke weiterzuentwickeln.“ Trainingslager in Riedlingen



Große Vorbereitungshöhepunkte gab es nicht. „Wir haben ein viertägiges Trainingslager hier in Riedlingen absolviert, das für die Mannschaft sehr wertvoll war. Ansonsten verlief die Vorbereitung ohne besondere Ereignisse.“

WFV-Pokal gegen Oberligist



Das erste Pflichtspiel für den TSV hat es gleich in sich: „Ein echtes Highlight wird sicherlich das Spiel am Samstag gegen die TSG Balingen sein. Dieses zählt für mich jedoch nicht mehr zur Vorbereitungsphase, sondern markiert bereits den Übergang in die neue Saison.“





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