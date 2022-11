"Die wichtigste Aufgabe war es, das Herrenteam am Leben zu erhalten" Unser Fußball, unsere Vereine: Wie die SG Buna Halle ihren Neuaufbau vollzieht

Mit der Serie "Unser Fußball, unsere Vereine" wollen wir die Amateure während der Zeit der irrsinnigen WM in Katar noch mehr in den Fokus setzen, wollen euch Clubs aus den verschiedenen Spielklassen des Bundeslandes und ihre Geschichten vorstellen. Im neunten Teil präsentieren wir die SG Buna Halle, die nach einem großen Umbruch bei den Herren einen Neuaufbau vollzieht.

Es ist nicht lange her, da buhlte die SG Buna Halle noch um den Aufstieg in die Landesliga. Vier Zähler fehlten am Ende der Saison 2018/19 auf den Stadtrivalen Turbine. Im Jahr darauf, der ersten wegen Corona abgebrochenen Spielzeit, lagen die Bunesen zum Zeitpunkt des Abbruchs gar nur einen Zähler hinter dem späteren Aufsteiger SV Romonta Stedten. Inzwischen ist die Realität in Halle-Neustadt jedoch eine ganz andere: Nach dem Rückzug aus der Landesklasse (20/21) und dem letzten Tabellenplatz in der Vorsaison der Stadtoberliga spielt die SG Buna nur noch in der Stadtliga. Der Neuaufbau ist ausgerufen.

Neuaufbau mit dem eigenen Nachwuchs

"Seit dem Einbruch unserer ersten Mannschaft haben wir uns das klare Ziel gesetzt, die Jugend wieder besser zu bestücken", erzählt Nachwuchsleiter Heiko Volkhardt. Aus dem eigenen Juniorenbereich sollen die Herren verstärkt werden - so wie es über all die Jahre üblich war. Das war einst auch der Grundstein dafür, dass in Halle-Neustadt von der Landesliga geträumt werden durfte. "Wir waren ein verschworener Haufen. Viele der Jungs waren ewig im Verein", erzählt Volkhardt, der selbst auch in der Landesklasse auflief. Im verpassten Aufstieg sieht der 35-Jährige übrigens keinen Grund für den großen Umbruch. "Vielleicht hätte so ein großer Erfolg das nochmal ein oder zwei Jahre kaschiert, aber der Umbruch wäre eines Tages sowieso gekommen", sagt Volkhardt.