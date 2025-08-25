"Die wichtigen Momente genutzt und verdient gewonnen"

Die Gastgeber erwischten einen furiosen ersten Durchgang: "Wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein gutes Pressing hinbekommen." sah Coach Holger Ringe. Nach einer noch ausgelassenen Großchance in den Anfangsminuten schlugen die Offensivkräfte der Gifhorner eiskalt zu. Julio Rodrigues eröffnete den Torreigen in der 27. Minute, ehe Jovan Hoffart (36.) und Simone De Gaetani (42.) innerhalb von nur 15 Minuten auf 3:0 stellten. Besonders erfreulich für Trainer Holger Ringe: Alle drei Stürmer trafen. „Das freut mich, vor allem dass auch Simone endlich getroffen hat. Ich hoffe, dass bei ihm jetzt der Knoten geplatzt ist“, so der Coach.

Germania Wolfenbüttel präsentierte sich trotz des klaren Rückstands engagiert, blieb aber im ersten Durchgang ohne Torerfolg. "Verwunderlich, dass sie noch keine Punkte haben, da sie sehr präsent und offensiv ausgerichtet waren." so Ringe. Nach der Pause fanden die Gäste besser ins Spiel und verkürzten durch Malik Ali in der 67. Minute auf 3:1. In dieser Phase war Germania präsenter und drängte auf weitere Möglichkeiten.

Mit der zweiten Hälfte unzufrieden

"Nach der Halbzeit war es zu wenig von uns. Wir haben immer einen Schritt zu wenig gemacht. Dadurch haben wir dann nach vorne nichts mehr hingekommen. Daran müssen wir arbeiten. Vielleicht waren wir schon im Altstadtmodus", wo es für das Team nach dem Spiel hin ging. "So konnten wir alle zusammen feiern. So soll es sein." fand der zufriedene Ringe.

Gifhorn musste ab der 75. Minute zudem in Unterzahl agieren, nachdem Rodrigues nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. „Das nehme ich ein Stück weit auf meine Kappe. Ich hätte ihn vorher rausnehmen müssen, wollte ihn aber noch als Entlastung vorne drin lassen“, erklärte Ringe selbstkritisch. Doch auch in Unterzahl verteidigte der MTV leidenschaftlich und brachte den Sieg über die Zeit.

„Vielleicht war das Ergebnis ein Tor zu hoch, weil Germania wirklich sehr präsent war und sich einiges erarbeitet hat. Aber wir haben die wichtigen Momente genutzt und verdient gewonnen“, so Ringe.

Mit dem dritten Sieg in Serie und weiterhin ohne Punktverlust geht der MTV Gifhorn nun mit breiter Brust ins anstehende Spitzenspiel gegen den Oberliga-Absteiger. "Man kennt sich untereinander und es ist schon ein kleines Derby:" so Ringe im Voraus. Germania Wolfenbüttel spielt dann ebenfalls am Samstag gegen den Spitzenreiter Bleckenstedt.