 2026-05-29T11:52:36.002Z

Die westfälischen Top-Torjäger 2025/26

Wer hat es im überkreislichen Fußball krachen lassen?

von red · Heute, 10:30 Uhr
Es ist ein echtes Rekord-Jahr für Jonas Telschow gewesen! – Foto: David Zimmer

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 71 Tore | 28 Spiele

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 60 Tore | 30 Spiele

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 3 - 48 Tore | 29 Spiele

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 4 - 43 Tore | 29 Spiele

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 42 Tore | 23 Spiele

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 6 - 40 Tore | 25 Spiele

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Platz 7 - 37 Tore | 27 Spiele

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Platz 8 - 35 Tore | 28 Spiele

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Platz 9 - 33 Tore | 29 Spiele

Dustin Holzhauer | VSV Wenden | Bezirksliga 5

Platz 10 - 32 Tore | 29 Spiele

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Platz 11 - 31 Tore | 23 Spiele

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 12 - 31 Tore | 24 Spiele

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 13 - 30 Tore | 26 Spiele

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Platz 14 - 29 Tore | 22 Spiele

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Platz 15 - 29 Tore | 26 Spiele

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 16 - 28 Tore | 27 Spiele

Val-Leander Wettklo | Königsborner SV | Landesliga 3

Platz 17 - 28 Tore | 28 Spiele

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Platz 19 - 28 Tore | 34 Spiele

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Platz 20 - 27 Tore | 24 Spiele

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Platz 21 - 27 Tore | 25 Spiele

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Platz 22 - 26 Tore | 19 Spiele

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 23 - 26 Tore | 26 Spiele

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 25 - 26 Tore | 29 Spiele

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Platz 26 - 25 Tore

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Platz 27 - 24 Tore

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Platz 33 - 23 Tore

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Alexander Volke | FC Gütersloh II | Bezirksliga 2

Yassin Bouchantiya | FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10

Alexander Kock | TSG Dülmen | Bezirksliga 11

Marcel Lukas | SC Greven 09 | Bezirksliga 12