Die westfälischen Top-Torjäger 2025/26

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 71 Tore | 28 Spiele
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 60 Tore | 30 Spiele
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Platz 3 - 48 Tore | 29 Spiele
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 4 - 43 Tore | 29 Spiele
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Platz 5 - 42 Tore | 23 Spiele
Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8
Platz 6 - 40 Tore | 25 Spiele
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Platz 7 - 37 Tore | 27 Spiele
Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3
Platz 8 - 35 Tore | 28 Spiele
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Platz 9 - 33 Tore | 29 Spiele
Dustin Holzhauer | VSV Wenden | Bezirksliga 5
Platz 10 - 32 Tore | 29 Spiele
Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10
Platz 11 - 31 Tore | 23 Spiele
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Platz 12 - 31 Tore | 24 Spiele
David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8
Platz 13 - 30 Tore | 26 Spiele
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Platz 14 - 29 Tore | 22 Spiele
Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8
Platz 15 - 29 Tore | 26 Spiele
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10
Platz 16 - 28 Tore | 27 Spiele
Val-Leander Wettklo | Königsborner SV | Landesliga 3
Platz 17 - 28 Tore | 28 Spiele
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3
Platz 19 - 28 Tore | 34 Spiele
Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen
Platz 20 - 27 Tore | 24 Spiele
Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1
Platz 21 - 27 Tore | 25 Spiele
Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5
Platz 22 - 26 Tore | 19 Spiele
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Platz 23 - 26 Tore | 26 Spiele
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 25 - 26 Tore | 29 Spiele
Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3
Platz 26 - 25 Tore
Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Platz 27 - 24 Tore
Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2
Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4
Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9
Platz 33 - 23 Tore
Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1
Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2
Alexander Volke | FC Gütersloh II | Bezirksliga 2
Yassin Bouchantiya | FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10
Alexander Kock | TSG Dülmen | Bezirksliga 11
Marcel Lukas | SC Greven 09 | Bezirksliga 12