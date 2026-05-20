Die westfälischen Top 70-Torjäger

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 68 Tore | 26 Spiele
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 51 Tore | 28 Spiele
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Platz 3 - 47 Tore | 26 Spiele
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 4 - 42 Tore | 27 Spiele
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Platz 5 - 41 Tore | 21 Spiele
Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8
Platz 6 - 40 Tore | 24 Spiele
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Platz 7 - 36 Tore | 26 Spiele
Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3
Platz 8 - 34 Tore | 26 Spiele
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Platz 9 - 31 Tore | 22 Spiele
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Platz 10 - 30 Tore | 23 Spiele
David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8
Platz 11 - 29 Tore | 25 Spiele
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Platz 12 - 28 Tore | 24 Spiele
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10
Platz 13 - 28 Tore | 27 Spiele
Dustin Holzhauer | VSV Wenden | Bezirksliga 5
Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10
Platz 15 - 28 Tore | 32 Spiele
Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen
Platz 16 - 27 Tore
Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8
Platz 17 - 26 Tore
Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Platz 19 - 25 Tore | 22 Spiele
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 20 - 24 Tore
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3
Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5
Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
Platz 26 - 23 Tore
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Alexander Kock | TSG Dülmen | Bezirksliga 11
Platz 29 - 22 Tore
Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2
Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3
Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9
Marcel Lukas | SC Greven 09 | Bezirksliga 12
Platz 35 - 21 Tore
Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1
Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1
Adrian Mavretic | TuS Lohe | Landesliga 1
Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3
Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5
Nico Hermann | VSV Wenden | Bezirksliga 5
Yonas Hamdoun | KF Sharri | Bezirksliga 8 (Hinrunde Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8)
Yassin Bouchantiya | FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
Platz 44 - 20 Tore
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2
Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2
Val-Leander Wettklo | Königsborner SV | Landesliga 3
Niklas Fehrmann | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1
Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1
Joshua Rogalsky | BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1
David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4
Elvin Tricic | SV Ottfingen | Bezirksliga 5
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Platz 54 - 19 Tore
Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1
Semih Dagler | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1
Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2
Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2
Tim Herden | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2
Marijo Pavlovic | SpVg Heepen | Bezirksliga 2
Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2
Daniel Schröder | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2
Alexander Rudi | SG Hemer | Bezirksliga 4
Phillip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4
Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6
Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6
Tristan Zumbrock | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7
Jannis Gerland | SV Bommern | Bezirksliga 10
Rui Petro Guimares | SC Münster 08 | Bezirksliga 12