Die westfälischen Top 70-Torjäger

Es ist ein echtes Rekord-Jahr für Jonas Telschow! – Foto: David Zimmer

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 1 - 68 Tore | 26 Spiele

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 2 - 51 Tore | 28 Spiele

Platz 3 - 47 Tore | 26 Spiele

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 4 - 42 Tore | 27 Spiele

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 41 Tore | 21 Spiele

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 6 - 40 Tore | 24 Spiele

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Platz 7 - 36 Tore | 26 Spiele

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Platz 8 - 34 Tore | 26 Spiele

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Platz 9 - 31 Tore | 22 Spiele

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 10 - 30 Tore | 23 Spiele

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 11 - 29 Tore | 25 Spiele

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Platz 12 - 28 Tore | 24 Spiele

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 13 - 28 Tore | 27 Spiele

Dustin Holzhauer | VSV Wenden | Bezirksliga 5

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Platz 15 - 28 Tore | 32 Spiele

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Platz 16 - 27 Tore

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Platz 17 - 26 Tore

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 19 - 25 Tore | 22 Spiele

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 20 - 24 Tore

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 26 - 23 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Alexander Kock | TSG Dülmen | Bezirksliga 11

Platz 29 - 22 Tore

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Marcel Lukas | SC Greven 09 | Bezirksliga 12

Platz 35 - 21 Tore

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Adrian Mavretic | TuS Lohe | Landesliga 1

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5

Nico Hermann | VSV Wenden | Bezirksliga 5

Yonas Hamdoun | KF Sharri | Bezirksliga 8 (Hinrunde Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8)

Yassin Bouchantiya | FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 44 - 20 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Val-Leander Wettklo | Königsborner SV | Landesliga 3

Niklas Fehrmann | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1

Joshua Rogalsky | BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1

David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4

Elvin Tricic | SV Ottfingen | Bezirksliga 5

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Platz 54 - 19 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Semih Dagler | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Tim Herden | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2

Marijo Pavlovic | SpVg Heepen | Bezirksliga 2

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

Daniel Schröder | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2

Alexander Rudi | SG Hemer | Bezirksliga 4

Phillip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4

Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Tristan Zumbrock | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7

Jannis Gerland | SV Bommern | Bezirksliga 10

Rui Petro Guimares | SC Münster 08 | Bezirksliga 12