Die westfälischen Top 60-Torjäger

Jonas Telschow hat am Wochenende die 50 Saisontore voll gemacht. – Foto: David Zimmer

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 1 - 50 Tore | 22 Spiele

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 2 - 43 Tore | 22 Spiele

Platz 3 - 40 Tore | 23 Spiele

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 4 - 40 Tore | 24 Spiele

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 35 Tore | 19 Spiele

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 6 - 34 Tore | 21 Spiele

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Platz 7 - 31 Tore | 23 Spiele

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Platz 8 - 29 Tore | 20 Spiele

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 9 - 27 Tore | 21 Spiele

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Platz 10 - 27 Tore | 22 Spiele

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Platz 12 - 27 Tore | 28 Spiele

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Platz 13 - 26 Tore | 18 Spiele

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Platz 14 - 25 Tore | 18 Spiele

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 15 - 24 Tore

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Platz 17 - 23 Tore

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Platz 19 - 22 Tore

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 22 - 21 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Alexander Kock | TSG Dülmen | Bezirksliga 11

Platz 27 - 20 Tore

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Yonas Hamdoun | KF Sharri | Bezirksliga 8

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 32 - 19 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Platz 39 - 18 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Adrian Mavretic | TuS Lohe | Westfalenliga 1

Joshua Rogalsky | BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Jonas Wiechers-Wiemers | TuS Bad Driburg | Bezirksliga 3

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Dustin Holzhauer | VSV Wenden | Bezirksliga 5

Platz 47 - 17 Tore

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

Kevin Sömmer | TuS Lipperreihe | Bezirksliga 2

Tim Herden | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2

Daniel Schröder | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2

Marijo Pavlovic | SpVg Heepen | Bezirksliga 2

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Philip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4

Alexander Rudi | SG Hemer | Bezirksliga 4

Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5

Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6

Ömer Karsli | Eving Selimiye Spor | Bezirksliga 8

Yassin Bouachantiya | FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10

Raphael Busert | SV Gescher | Bezirksliga 11

Rui Petro Guimares | SC Münster 08 | Bezirksliga 12