Die westfälischen Top 60-Torjäger

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 50 Tore | 22 Spiele
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 43 Tore | 22 Spiele
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 3 - 40 Tore | 23 Spiele
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Platz 4 - 40 Tore | 24 Spiele
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Platz 5 - 35 Tore | 19 Spiele
Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8
Platz 6 - 34 Tore | 21 Spiele
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Platz 7 - 31 Tore | 23 Spiele
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Platz 8 - 29 Tore | 20 Spiele
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Platz 9 - 27 Tore | 21 Spiele
Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3
Platz 10 - 27 Tore | 22 Spiele
David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Platz 12 - 27 Tore | 28 Spiele
Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen
Platz 13 - 26 Tore | 18 Spiele
Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8
Platz 14 - 25 Tore | 18 Spiele
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Platz 15 - 24 Tore
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10
Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10
Platz 17 - 23 Tore
Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Platz 19 - 22 Tore
Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 22 - 21 Tore
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1
Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
Alexander Kock | TSG Dülmen | Bezirksliga 11
Platz 27 - 20 Tore
Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4
Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
Yonas Hamdoun | KF Sharri | Bezirksliga 8
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
Platz 32 - 19 Tore
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2
Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3
Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6
Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9
Platz 39 - 18 Tore
Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1
Adrian Mavretic | TuS Lohe | Westfalenliga 1
Joshua Rogalsky | BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1
Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Jonas Wiechers-Wiemers | TuS Bad Driburg | Bezirksliga 3
Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4
Dustin Holzhauer | VSV Wenden | Bezirksliga 5
Platz 47 - 17 Tore
Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1
Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2
Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2
Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1
Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2
Kevin Sömmer | TuS Lipperreihe | Bezirksliga 2
Tim Herden | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2
Daniel Schröder | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2
Marijo Pavlovic | SpVg Heepen | Bezirksliga 2
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Philip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4
Alexander Rudi | SG Hemer | Bezirksliga 4
Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5
Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6
Ömer Karsli | Eving Selimiye Spor | Bezirksliga 8
Yassin Bouachantiya | FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10
Raphael Busert | SV Gescher | Bezirksliga 11
Rui Petro Guimares | SC Münster 08 | Bezirksliga 12