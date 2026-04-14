 2026-04-14T12:48:59.332Z

Allgemeines

Die westfälischen Top 50-Torjäger

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

von red · Heute, 19:53 Uhr · 0 Leser
Es wird nochmal enger für Jonas Telschow (Foto) im Kampf um die westfälische Torjägerkrone im überkreislichen Fußball.
Es wird nochmal enger für Jonas Telschow (Foto) im Kampf um die westfälische Torjägerkrone im überkreislichen Fußball. – Foto: David Zimmer

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 46 Tore | 20 Spiele

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 43 Tore | 21 Spiele

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 3 - 40 Tore | 23 Spiele

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 4 - 39 Tore | 22 Spiele

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 5 - 34 Tore | 18 Spiele

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 6 - 33 Tore | 20 Spiele

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Platz 7 - 31 Tore | 22 Spiele

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Platz 8 - 29 Tore | 20 Spiele

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 9 - 27 Tore | 22 Spiele

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 10 - 26 Tore | 20 Spiele

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Platz 12 - 25 Tore | 18 Spiele

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 13 - 25 Tore | 27 Spiele

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Platz 14 - 24 Tore

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Platz 15 - 23 Tore

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Platz 19 - 22 Tore

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 22 - 21 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Platz 26 - 20 Tore

Alexander Kock | TSG Dülmen | Bezirksliga 11

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 28 - 19 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 36 - 18 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Joshua Rogalsky | BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Yonas Hamdoun | KF Sharri | Bezirksliga 8

Platz 41 - 17 Tore

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1

Kevin Sömmer | TuS Lipperreihe | Bezirksliga 2

Tim Herden | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2

Marijo Pavlovic | SpVg Heepen | Bezirksliga 2

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Alexander Rudi | SG Hemer | Bezirksliga 4

Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Yassin Bouachantiya | FC Castrop-Rauxel | Bezirksliga 10