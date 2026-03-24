 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Die westfälischen Top 40-Torjäger

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

von red · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser
Top-Torjäger Jonas Telschow traf am Wochenende zweifach. – Foto: David Zimmer

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 46 Tore | 19 Spiele

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 40 Tore | 19 Spiele

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 3 - 37 Tore | 20 Spiele

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 4 - 35 Tore | 21 Spiele

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 31 Tore | 16 Spiele

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 6 - 31 Tore | 18 Spiele

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Platz 7 - 27 Tore | 19 Spiele

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 8 - 26 Tore | 19 Spiele

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Platz 9- 25 Tore | 17 Spiele

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 10 - 23 Tore | 19 Spiele

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Platz 11 - 23 Tore | 24 Spiele

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Platz 12 - 22 Tore

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 16 - 21 Tore

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 17 - 20 Tore

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Platz 20 - 19 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Jona Deifuß | SG Massen | Landesliga 3

Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Platz 24 - 18 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 34 - 17 Tore

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9