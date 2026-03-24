Die westfälischen Top 40-Torjäger

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 46 Tore | 19 Spiele
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 40 Tore | 19 Spiele
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 3 - 37 Tore | 20 Spiele
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Platz 4 - 35 Tore | 21 Spiele
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Platz 5 - 31 Tore | 16 Spiele
Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8
Platz 6 - 31 Tore | 18 Spiele
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Platz 7 - 27 Tore | 19 Spiele
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Platz 8 - 26 Tore | 19 Spiele
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Platz 9- 25 Tore | 17 Spiele
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Platz 10 - 23 Tore | 19 Spiele
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Platz 11 - 23 Tore | 24 Spiele
Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen
Platz 12 - 22 Tore
Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3
David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 16 - 21 Tore
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10
Platz 17 - 20 Tore
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1
Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10
Platz 20 - 19 Tore
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Jona Deifuß | SG Massen | Landesliga 3
Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
Platz 24 - 18 Tore
Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1
Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2
Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2
Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3
Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
Platz 34 - 17 Tore
Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1
Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4
Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9