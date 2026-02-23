Die westfälischen Top 30-Torjäger

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 37 Tore | 15 Spiele
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 33 Tore | 17 Spiele
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Platz 3 - 31 Tore | 17 Spiele
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 5 - 26 Tore | 12 Spiele
Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8
Platz 6 - 23 Tore | 15 Spiele
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Platz 8 - 22 Tore | 16 Spiele
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Platz 9 - 21 Tore | 15 Spiele
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Platz 10 - 20 Tore | 15 Spiele
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Platz 11 - 19 Tore
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Platz 14 - 18 Tore
Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Platz 18 - 17 Tore
Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10
Platz 23 - 16 Tore
Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen (inzwischen Regionalliga Südwest/SV Sandhausen)
Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1
Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2
Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2
Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4
Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2
Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8