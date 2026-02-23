 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Die westfälischen Top 30-Torjäger

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

Top-Torjäger Jonas Telschow war zum Auftakt nicht im Einsatz. – Foto: David Zimmer

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 37 Tore | 15 Spiele

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 33 Tore | 17 Spiele

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 3 - 31 Tore | 17 Spiele

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 5 - 26 Tore | 12 Spiele

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 6 - 23 Tore | 15 Spiele

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 8 - 22 Tore | 16 Spiele

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 9 - 21 Tore | 15 Spiele

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Platz 10 - 20 Tore | 15 Spiele

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Platz 11 - 19 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Platz 14 - 18 Tore

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Platz 18 - 17 Tore

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 23 - 16 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen (inzwischen Regionalliga Südwest/SV Sandhausen)

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Mirsad Masaku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8