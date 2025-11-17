 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Man müsste in den Geschichtsbüchern kramen, ob sich hier ein neuer Rekord im überkreislichen Fußball Westfalens anbahnt. Jonas Telschow vom Kirchhörder SC hat nach der Hinrunde bereits 37 Treffer auf dem Konto. – Foto: David Zimmer

Die westfälischen Top 100-Torjäger nach dem 15. Spieltag

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die aktuell besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 37 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 30 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 3 - 27 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 4 - 24 Tore

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 5 - 22 Tore

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Platz 7 - 21 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 9 - 20 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Platz 11 - 19 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 14 - 17 Tore

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 17 - 16 Tore

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Platz 19 - 15 Tore

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Platz 27 - 14 Tore

Maximilian Pelle | Ibbenbürener SpVg | Landesliga 4

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Phillip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 34 - 13 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1

Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Platz 40 - 12 Tore

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5

Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6

Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10

Platz 54 - 11 Tore

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Güngör Kaya | SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Joshua Rogalsky | BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4

Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5

Nico Hermann | VSV Wenden | Bezirksliga 5

Luca Künchen | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Maik Seifried | RW Westönnen | Bezirksliga 7

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Tobias Kleine Rumberg | SC Weitmar | Bezirksliga 10

Tobias Hüwe | DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 76 - 10 Tore

Agon Arifi | TSG Sprockhövel | Oberliga Westfalen

Kevin Ostendorf | SV Mesum | Westfalenliga 1

Semih Daglar | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Anas Boukidar | SC Neheim | Landesliga 2

Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3

Jonas Schomaker | SpVg Emsdetten 05 | Landesliga 4

Jovan Mihajlovic | Hammer SpVg | Landesliga 4

Niklas Fehrmann | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Marijo Pavlovic | SpVg Heepen | Bezirksliga 2

Felix Meusel | FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | Bezirksliga 3

Nico Thieschnieder | SV GW Anreppen | Bezirksliga 3

David Gabco | SG Hemer | Bezirksliga 4

Jasmin Cehajic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Eray Inan | Kiersper SC | Bezirksliga 5

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Tristan Zumbrock | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7

Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9

Sedad Muflizovic | FC Sarajevo-Bosna | Bezirksliga 10

Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11

Alexander Hölling | TSV Raesfeld | Bezirksliga 11

Carsten Daldrup | ASC Schöppingen | Bezirksliga 11

u. a. Platz 101 - 9 Tore

Kevin Schacht | SG Wattenscheid 09 | Oberliga Westfalen

Christoph Linnemann | FSC Rheda | Westfalenliga 1

Bilal Akgüvercin | RW Erlinghausen | Landesliga 2

Dominik Hanemann | BV Herne-Süd | Landesliga 3

Volkan Haziri | SV Burgsteinfurt | Landesliga 4

Alexander Brefort | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Nico Glüsing | SV Dorsten-Hardt | Landesliga 4

Fabien Hüer | SC Altenrheine | Landesliga 4

17.11.2025, 07:38 Uhr
