Man müsste in den Geschichtsbüchern kramen, ob sich hier ein neuer Rekord im überkreislichen Fußball Westfalens anbahnt. Jonas Telschow vom Kirchhörder SC hat nach der Hinrunde bereits 37 Treffer auf dem Konto.
Die westfälischen Top 100-Torjäger der Hinserie 2025/26

Wer hat es im überkreislichen Fußball bislang krachen lassen?

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.

Platz 1 - 37 Tore

Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6

Platz 2 - 32 Tore

Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3

Platz 3 - 29 Tore

Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5

Platz 4 - 27 Tore

Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Platz 5 - 23 Tore

Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8

Platz 6 - 22 Tore

Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6

Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9

Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4

Platz 9 - 21 Tore

Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Platz 10 - 20 Tore

Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3

Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9

Platz 12 - 19 Tore

Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1

Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3

Platz 14 - 18 Tore

Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

Platz 15 - 17 Tore

Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2

Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1

Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4

Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6

Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10

Platz 21 - 16 Tore

Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1

Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3

Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3

Platz 24 - 15 Tore

Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2

Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2

Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4

Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2

Phillip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4

Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6

Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8

Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12

Platz 32 - 14 Tore

Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen

Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1

Maximilian Pelle | Ibbenbürener SpVg | Landesliga 4

Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7

Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10

Platz 38 - 13 Tore

Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2

Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2

Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1

Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3

Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4

Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6

Platz 44 - 12 Tore

Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen

Wladimir Wagner | Wesfalia Rhynern | Oberliga Westfalen

Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2

Güngör Kaya | SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2

Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1

Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4

Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4

Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4

Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5

Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5

Luca Künchen | RW Hünsborn | Bezirksliga 5

Eray Inan | Kiersper SC | Bezirksliga 5

Maik Seifried | RW Westönnen | Bezirksliga 7

Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7

Tristan Zumbrock | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7

Jonah Osterhoff | RW Westönnen | Bezirksliga 7

Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8

David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8

Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8

Yonas Hamdoun | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9

Alexander Hölling | TSV Raesfeld | Bezirksliga 11

Platz 68 - 11 Tore

Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2

Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2

Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3

Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1

Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Joshua Rogalsky | BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1

Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2

Daniel Schröder | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2

Ngagne Demba Seck | SC Hicret Bielefeld | Bezirksliga 2

David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4

Nico Hermann | VSV Wenden | Bezirksliga 5

Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8

Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8

Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8

Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9

Bünyamin Karagülmez | Erler SV | Bezirksliga 9

Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10

Tobias Kleine Rumberg | SC Weitmar | Bezirksliga 10

Tobias Hüwe | DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11

Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12

Platz 90 - 10 Tore

Agon Arifi | TSG Sprockhövel | Oberliga Westfalen

Kevin Ostendorf | SV Mesum | Westfalenliga 1

Semih Daglar | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1

Christoph Linnemann | FSC Rheda | Westfalenliga 1

Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1

Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1

Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1

Anas Boukidar | SC Neheim | Landesliga 2

Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3

Jonas Schomaker | SpVg Emsdetten 05 | Landesliga 4

Jovan Mihajlovic | Hammer SpVg | Landesliga 4

Fabian Hüer | SC Altenrheine | Landesliga 4

Niklas Fehrmann | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1

Marijo Pavlovic | SpVg Heepen | Bezirksliga 2

Dario Somma | SV Spexard | Bezirksliga 2

Felix Meusel | FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | Bezirksliga 3

Nico Thieschnieder | SV GW Anreppen | Bezirksliga 3

David Gabco | SG Hemer | Bezirksliga 4

Jasmin Cehajic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5

David Floris | SG Mudersbach/Brachbach | Bezirksliga 5

Fatih-Arif Temel | Kiersper SC | Bezirksliga 5

Juri Marinelli | FC Hellas/Makedonikos Hagen | Bezirksliga 6

Marius Vogel | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7

Muhammed Jabri | KF Sharri | Bezirksliga 8

Jan Gendreizig | Erler SV | Bezirksliga 9

Dominik Pollmann | TuS Haltern | Bezirksliga 9

Sedad Muflizovic | FC Sarajevo-Bosna | Bezirksliga 10

Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11

Carsten Daldrup | ASC Schöppingen | Bezirksliga 11

Nico Genieser | BVH Dorsten | Bezirksliga 11

Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11

Niklas Klapproth | TuS Altenberge | Bezirksliga 12

