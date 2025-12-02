Die westfälischen Top 100-Torjäger der Hinserie 2025/26

FuPa Westfalen blickt auf die besten Torschützen von der Oberliga bis zur Bezirksliga.
Platz 1 - 37 Tore
Jonas Telschow | Kirchhörder SC | Bezirksliga 6
Platz 2 - 32 Tore
Tjark Thore Höftmann | TBV Lemgo | Bezirksliga 3
Platz 3 - 29 Tore
Frederik Döppeler | VfR Rüblinghausen | Bezirksliga 5
Platz 4 - 27 Tore
Gianluca Marzullo | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Platz 5 - 23 Tore
Nico Berghorst | SG Massen | Bezirksliga 8
Platz 6 - 22 Tore
Enver Bayezit | Ararat Gevelsberg | Bezirksliga 6
Oguz Karagüzel | SF Bulmke | Bezirksliga 9
Okan Gözütok | Vatanspor Hemer | Bezirksliga 4
Platz 9 - 21 Tore
Niclas Lehbrink | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Platz 10 - 20 Tore
Pascal Knoke | SV Dringenberg | Bezirksliga 3
Reda Fenni | FC 96 Recklinghausen | Bezirksliga 9
Platz 12 - 19 Tore
Julin Muthulingam | SV Mesum | Westfalenliga 1
Luca Cazacu | SC Borchen | Bezirksliga 3
Platz 14 - 18 Tore
Marcel Friede | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
Platz 15 - 17 Tore
Justin Sarpong | DJK TuS Hordel | Westfalenliga 2
Lennard Wüllner | FC RW Kirchlengern | Landesliga 1
Nils Klauke | SV Hüsten 09 | Bezirksliga 4
Rocco Juricic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5
Giuseppe Restieri | VfB Westhofen | Bezirksliga 6
Marcel Herrmann | TuS Heven | Bezirksliga 10
Platz 21 - 16 Tore
Tobias Puhl | FC Nieheim | Landesliga 1
Moritz Hartmann | SG Belle-Cappel-Leopoldstal | Bezirksliga 3
Andre Schmitt | Spvg Brakel | Bezirksliga 3
Platz 24 - 15 Tore
Jannik Buchen | SpVg Olpe | Landesliga 2
Alim Bilim Belge | FC Lennestadt | Landesliga 2
Hendrik Löbler | SV RW Deuten | Landesliga 4
Jan Schmidt | SW Sende | Bezirksliga 2
Phillip Hennes | SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4
Florian Kliegel | Geisecker SV | Bezirksliga 6
Ersan Kusakci | SC Osmanlispor | Bezirksliga 8
Lyon Meyering | Borghorster FC | Bezirksliga 12
Platz 32 - 14 Tore
Marvin Schulz | SC Preußen Münster II | Oberliga Westfalen
Christopher Behrendt | SV Eintracht Ahaus | Westfalenliga 1
Maximilian Pelle | Ibbenbürener SpVg | Landesliga 4
Michel Schuchert | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Mirsad Masuku | BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7
Mikail-Ismair Bayir | Mengede 08/20 | Bezirksliga 10
Platz 38 - 13 Tore
Yatma Wade | SC Neheim | Landesliga 2
Dominik Urumis | Borussia Dröschede | Landesliga 2
Radu Scoarta | SpVg Hiddenhausen | Bezirksliga 1
Mattis Wecker | SuS Westenholz | Bezirksliga 3
Niklas Michel | SV Brilon | Bezirksliga 4
Flavius Ionut Popa | VfL Schwerte | Bezirksliga 6
Platz 44 - 12 Tore
Maximilian Podehl | ASC 09 Dortmund | Oberliga Westfalen
Wladimir Wagner | Wesfalia Rhynern | Oberliga Westfalen
Moritz Schrepping | SC Obersprockhövel | Westfalenliga 2
Güngör Kaya | SpVgg Horsthausen | Westfalenliga 2
Justin Lubkoll | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Markus Esko | SC Herford | Landesliga 1
Maximilian Wüst | Borussia Münster | Landesliga 4
Yasin Acar | ASK Ahlen | Landesliga 4
Moritz Bücker | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4
Leon Hermes | SG Bödefeld/Henne-Rartal | Bezirksliga 4
Lennart Becks | FC Altenhof | Bezirksliga 5
Nicolas Gerich | SV Rothemühle | Bezirksliga 5
Luca Künchen | RW Hünsborn | Bezirksliga 5
Eray Inan | Kiersper SC | Bezirksliga 5
Maik Seifried | RW Westönnen | Bezirksliga 7
Henry Schöning | SpVgg Oelde | Bezirksliga 7
Tristan Zumbrock | Beckumer SpVg | Bezirksliga 7
Jonah Osterhoff | RW Westönnen | Bezirksliga 7
Leon Lukas | SSV Mühlhausen | Bezirksliga 8
David Bernsdorf | SG Massen | Bezirksliga 8
Moritz Denninghoff | Kamener SC | Bezirksliga 8
Yonas Hamdoun | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8
Bilal Gürdal | Firtinaspor Herne | Bezirksliga 9
Alexander Hölling | TSV Raesfeld | Bezirksliga 11
Platz 68 - 11 Tore
Luis Jan Haverland | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1
Xhino Kadiu | DSC Wanne-Eickel | Westfalenliga 2
Lars Schardt | TuS Erndtebrück | Westfalenliga 2
Emre Yesilova | FC Roj | Landesliga 3
Stephan-Maurice Wennemann | TuS Ahmsen | Bezirksliga 1
Jan Nolting | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1
Joshua Rogalsky | BV Stift Quernheim | Bezirksliga 1
Aytürk Gecim | SC Halle | Bezirksliga 2
Daniel Schröder | Spvg Steinhagen | Bezirksliga 2
Ngagne Demba Seck | SC Hicret Bielefeld | Bezirksliga 2
David Krowczynski | SF Hüingsen | Bezirksliga 4
Nico Hermann | VSV Wenden | Bezirksliga 5
Jona Deifuß | SG Massen | Bezirksliga 8
Mehmet Erdogan | Dortmunder Löwen | Bezirksliga 8
Vili Isiani | KF Sharri | Bezirksliga 8
Philipp Strate | VfB Hüls | Bezirksliga 9
Bünyamin Karagülmez | Erler SV | Bezirksliga 9
Luca Klecz | Westfalia Huckarde | Bezirksliga 10
Tobias Kleine Rumberg | SC Weitmar | Bezirksliga 10
Tobias Hüwe | DJK Eintracht Coesfeld | Bezirksliga 11
Robin Wellermann | SC Münster 08 | Bezirksliga 12
Platz 90 - 10 Tore
Agon Arifi | TSG Sprockhövel | Oberliga Westfalen
Kevin Ostendorf | SV Mesum | Westfalenliga 1
Semih Daglar | Westfalia Kinderhaus | Westfalenliga 1
Christoph Linnemann | FSC Rheda | Westfalenliga 1
Boris Glaveski | TuS Dornberg | Landesliga 1
Julian Liemke | Hövelhofer SV | Landesliga 1
Darwin Lange | SV Heide Paderborn | Landesliga 1
Anas Boukidar | SC Neheim | Landesliga 2
Mirco Gohr | VfL Kamen | Landesliga 3
Jonas Schomaker | SpVg Emsdetten 05 | Landesliga 4
Jovan Mihajlovic | Hammer SpVg | Landesliga 4
Fabian Hüer | SC Altenrheine | Landesliga 4
Niklas Fehrmann | FSC Eisbergen | Bezirksliga 1
Marijo Pavlovic | SpVg Heepen | Bezirksliga 2
Dario Somma | SV Spexard | Bezirksliga 2
Felix Meusel | FSV Bad Wünnenberg/Leiberg | Bezirksliga 3
Nico Thieschnieder | SV GW Anreppen | Bezirksliga 3
David Gabco | SG Hemer | Bezirksliga 4
Jasmin Cehajic | SG Oberschelden | Bezirksliga 5
David Floris | SG Mudersbach/Brachbach | Bezirksliga 5
Fatih-Arif Temel | Kiersper SC | Bezirksliga 5
Juri Marinelli | FC Hellas/Makedonikos Hagen | Bezirksliga 6
Marius Vogel | TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7
Muhammed Jabri | KF Sharri | Bezirksliga 8
Jan Gendreizig | Erler SV | Bezirksliga 9
Dominik Pollmann | TuS Haltern | Bezirksliga 9
Sedad Muflizovic | FC Sarajevo-Bosna | Bezirksliga 10
Mario Thentie | SW Holtwick | Bezirksliga 11
Carsten Daldrup | ASC Schöppingen | Bezirksliga 11
Nico Genieser | BVH Dorsten | Bezirksliga 11
Nick van Wezel | Vorwärts Epe | Bezirksliga 11
Niklas Klapproth | TuS Altenberge | Bezirksliga 12