Markus Einsiedler (links) war mit dem TV Bad Grönenbach nicht zu stoppen nd ließ Lautrachs Alexander Bischof beim 5:0-Sieg einfch stehen. – Foto: Siegfried Rebhan

Die Weste des TV Bad Grönenbach bleibt weiß Kreisliga-Spitzenreiter schlägt Lautrach mit 5:0 +++ Kirchheimer landen den ersten Sieg +++ Lamerdingen geht auch gegen den Mindelheim leer aus

Der TV Bad Grönenbach eilt in der Allgäuer Kreisliga Nord von Erfolg zu Erfolg. Auch das fünfte Spiel endete mit einem Sieg des Spitzenreiters, der mit 5:0 gegen den TSV Lautrach zudem deutlich ausfiel. Den ersten Dreier landete der TSV Kirchheim, de bei der DJK SV Ost Memmingen mit 3:1 gewann.



Schiedsrichter: Rudolf Strichow (Steinheim) - Zuschauer: 123 Im D&K-Waldstadion feierte der TV Bad Grönenbach einen deutlichen 5:0-Sieg gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren. In der 16. Minute eröffnete Aboubacar Kader Diallo das Torfestival. Unmittelbar danach erhielt sein Teamkollege Florian Stahl eine Zeitstrafe, die jedoch folgenlos blieb. Als der TV wieder komplett war, fiel das 2:0. Florian Henkel verwandelte einen Elfmeter, nachdem Marco Rauh im gegnerischen Sechzehner regelwidrig gestoppt worden war (34.). Nach der Pause wurde es deutlich. Henkel erhöhte in der 62. Minute auf 3:0, dann versenkte Markus Einsiedler einen Freistoß in der 69. Minute zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Samuel Richardon in der 88. Minute, als er nach einem Pass von Tobias Metz nur noch einschieben musste.Schiedsrichter: Rudolf Strichow (Steinheim) - Zuschauer: 123



Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 200 Der FSV Lamerdingen ging erneut leer aus und verlor mit 0:1 gegen den TSV Mindelheim. Riccardo Schulz sorgte in der 31. Minute für den alles entscheidenden Treffer. Trotz aller Bemühungen konnte das Schlusslicht nicht mehr ausgleichen und kassierte die vierte Niederlage im fünften Spiel.Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Mark Wölzlein (Germaringen) - Zuschauer: 130 Der TSV Kammlach hatte gegen die SG Sontheim/Westerheim keine großen Probleme und setzte sich mit 3:0 durch. Jonas eröffnete Funk in der 14. Minute den Torreigen, Darius Argintaru erhöhte in der 42. Minute auf 2:0. Alexander Schlosser besorgte schließlich in der 57. Minute für den Endstand.Schiedsrichter: Mark Wölzlein (Germaringen) - Zuschauer: 130



Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 100 Innerhalb von drei Minuten bot der SV Oberegg einen Rückstand in eine Führung um und bezwang den TV Woringen mit 2:1. In der 20. Minute brachte Marius Schäfer Woringen zunächst per Elfmeter in Führung, nachdem Lukas Palameta im Strafraum gefoult worden war. Oberegg antwortete im zweiten Abschnitt stark: Christian Melder glich in der 62. Minute aus, 180 Sekunden später war es Elias Maurus, der das Siegtor erzielte. Dazu hatte Markus Fleschhut die Vorarbeit geleistet.Schiedsrichter: Paulo Kennerknecht (Obergünzburg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichterin: Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 110 Beim TSV Kirchheim ist der Knoten geplatzt, bei der DJK SV Ost Memmingen gelang mit 3:1 der erste Saisonsieg. Kirchheim ging kurz vor der Halbzeit in Führung, als Daniel Geiger nach einer Flanke von Martin Loracher zum 0:1 abstaubte. In der 85. Minute erhöhte Maximilian Mitteneder auf 0:2, vorbereitet von Dominik Ziegler-Freisinger. Memmingen gab jedoch nicht auf und verkürzte durch Naim Nimanaj per Kopfball auf 1:2 in der 87. Minute. Doch die Kirchheimer antworteten postwendend: Manuel Heinzelmann stellte in der Nachspielzeit den 1:3-Endstand her, nachdem er von Mitteneder bedient worden war.Schiedsrichterin: Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 110



Schiedsrichter: Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer: 120 Erleichterung beim TV Boos, dank des 1:0-Erfolgs gegen den SC Ronsberg arbeitete sich der TV etwas aus dem Tabellenkeller heraus. In der 45. Minute erzielte Marco Gröner das entscheidende Tor, nachdem Sebastian Egger ihn perfekt bedient hatte. Daran sollte sich nach der Pause nichts mehr ändern.Schiedsrichter: Markus Lederle (Oberegg) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Attilio Pio Stefania (Mehrerau) - Zuschauer: 150 Der FC Heimertingen setzte sich mit 2:1 beim SV Lachen durch - und erzielte alle drei Treffer selbst. Thomas Einsiedler brachte den FCH in der 24. Minute in Führung, vorbereitet von Tim-Luca Hurter. In der 71. Minute erhöhte Hurter auf 2:0. Ein Eigentor von Luca Meggle in der 82. Minute sorgte noch für eine spannende Schlussphase.Schiedsrichter: Attilio Pio Stefania (Mehrerau) - Zuschauer: 150