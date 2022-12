Die West-Meisterschaft - eine schwere Geburt Schwache Beteiligung: Insgesamt 10 Teams kämpfen ums Ticket für die Niederbayerische Meisterschaft

Die Vorzeichen für große Begeisterung unterm Hallendach standen ohnehin nicht gut: Zur allgemein spürbaren Hallenmüdigkeit nach der Coronapandemie gesellen sich organisatorische Schwierigkeiten in Zeiten der Energiekrise. So berichten die Verantwortlichen um den BFV-Kreisvorsitzenden Christian Eichhorn und Kreisspielleiter Herbert Hasak von großen Problemen bei der Suche nach einem geeigneten Spielort. Letztlich blieb nur die Halle in Rottenburg an der Laaber (Lkr. Landshut) übrig. Die zunächst 28 angemeldeten Vereine wurden darüber informiert. 18 Klubs machten daraufhin einen Rückzieher, zum Schluss blieben nur zehn Teams übrig. Mit dem FC Eintracht Landshut ist zumindest der Titelverteidiger der Niederbayernmeisterschaft mit am Start. Die Truppe um die Spielertrainer Ali Attieh und Michael Kammermeier hatte sich im Januar 2020 in Arnstorf (Lkr. Rottal-Inn) im Finale gegen die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf zum Bezirkschampion gekürt. Anschließend legte die Coronapandemie bekanntlich den Hallenfußball zwei Jahre lang lahm.



So sehen die Gruppen aus



Gruppe A

FC Ergolding (Bezirksliga), FC Teisbach (Bezirksliga), SC Kelheim (A-Klasse), ETSV Landshut 09 (A-Klasse), TSV Neustadt an der Donau (Kreisliga)



Gruppe B

FC Dingolfing (Bezirksliga), FC Eintracht Landshut (Bezirksliga), TSV Haarbach (A-Klasse Landshut), TSV Landshut-Auloh (A-Klasse Landshut), SV Huldsessen (Kreisklasse)



Der Modus

Die Spielzeit beträgt 1x12 Minuten, wobei die beiden Erst- und Zweitplatzierten einer jeden Gruppe sich für die Niederbayerische Hallenmeisterschaft am 14. Januar 2023 in Dingolfing qualifizieren. Ebenso wird Platz 5 und 6 ausgespielt, um für das Bezirksfinale flexibel reagieren zu können.