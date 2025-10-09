"Die wenigen Chancen eiskalt nutzen" - Spitzenspiel in Vorsfelde

„Uns erwartet am Sonntag mit dem SSV Vorsfelde der aktuelle Tabellenführer der Landesliga, eine spielstarke und selbstbewusste Mannschaft, die vor allem zuhause mit viel Tempo und Wucht agiert“, erklärte Reutter vor der Partie. Der SVG-Coach lobte die Cleverness des Gegners: „Sie spielen einen sehr erwachsenen Fußball, weil sie unfassbar wenig Fehler machen und brutal effizient sind.“

Für seine Mannschaft bedeutet das, höchste Konzentration an den Tag zu legen: „Für uns bedeutet das maximale Aufmerksamkeit, Disziplin und eine geschlossene Mannschaftsleistung über die 90 Minuten plus X.“

Trotz der Schwere der Aufgabe reist die SVG mit einem klaren Plan nach Vorsfelde: „Mutig nach vorn spielen, diszipliniert und als Team gegen den Ball arbeiten, über 90 Minuten eine hohe Intensität zeigen und die wenigen Chancen, die sich gegen einen Tabellenführer wie Vorsfelde wahrscheinlich ergeben, eiskalt nutzen“, so Reutter.

Der Trainer zeigt sich kämpferisch und glaubt an die eigene Stärke: „Wenn wir als Einheit auftreten, mit Überzeugung und Leidenschaft, können wir auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen.“ Die vergangenen zwei direkten Duelle waren eher weniger erfolgreich und man verlor beide deutlich. Allerdings liegen dabei auch schon drei Jahre dazwischen, sodass die Ungeschlagenen Göttinger mit breiter Brust zum aktuellen Tabellenführer reisen dürfen.

Anpfiff des Spitzenspiels ist am Sonntag um 14.30 Uhr.