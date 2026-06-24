Die Wende nach dem Abpfiff: Wipshausen bleibt Bezirksligist

Die Saison war bereits beendet, die sportliche Lage schien geklärt. Trotz eines starken Schlussspurts und des zwölften Tabellenplatzes musste der TSV Wipshausen zunächst davon ausgehen, die Bezirksliga verlassen zu müssen. Entsprechend groß war die Enttäuschung im Verein.

Doch wenige Tage nach dem Saisonende nahm die Situation eine unerwartete Wendung. Die Entscheidung des BSC Acosta, in der kommenden Saison nicht für die Landesliga zu melden und stattdessen nur noch mit einer Mannschaft in der Bezirksliga anzutreten, eröffnete neue Perspektiven für die betroffenen Vereine im Tabellenkeller.

Offizielle Bestätigung bringt Gewissheit

Aus der zunächst vagen Hoffnung wurde nun Gewissheit. Mit der offiziellen Bestätigung der neuen Ligakonstellation steht fest, dass der TSV Wipshausen auch in der Saison 2026/27 in der Bezirksliga spielen wird.