„Freitagabends in Langen ist natürlich unter Flutlicht ein Brett. Langen ist eine sehr robuste, sehr erfahrene Bezirksligamannschaft, gegen die es schon immer sehr eng, sehr knapp und sehr physisch war, die aber auch eine sehr gute individuelle Qualität hat.“ – so Vehring vor der Partie. Und genau dieses Spiel wurde es. Der Schwefingen-Trainer weiß nach der Partie, dass das vorhandene Spielglück an dem Abend einfach nicht da war, die Partie aber unabhängig davon verdient an die Gastgeber aus Langen ging.

„Ja, das war das wie zu erwarten schwierige Auswärtsspiel in Langen. Diesmal verlief der Spielverlauf nicht in unsere Richtung, wir hatten hatten die zwei, drei Torchancen, um in Führung zu gehen. Dann spielt Langen nach einem Standard von uns einen Konter super aus und geht in Führung. Und von da an wurde es dann so, dass sie eigentlich mit der Spielzeit immer mehr noch besser in die Zweikämpfe gekommen sind, überall einen Fuß und Körper dazwischen hatten und schlussendlich natürlich auch verdient dieses Heimspiel gewinnen. Wir wollten genau das verhindern und mit ein bisschen mehr Spielglück in der ersten Halbzeit hätte es passieren können, heute nicht. Das muss man aber auch anerkennen, hier ist es halt ein schwieriges Auswärtsspiel. Die Welt geht davon für uns nicht unter. Und jetzt gilt es halt, sich zu sammeln und nächsten Sonntag gegen Lohne neu anzugreifen."