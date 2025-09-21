Die Weidener sind „sehr happy“

Einig waren sich die Protagonisten beider Teams nach dem Spiel nicht. „Es war ein verdienter Sieg in einem Sechs-Punkte-Spiel. Wir sind sehr happy“, meinte Teutonia Weidens Kapitän Meik Kühnel und bekam Zustimmung von seinem Trainer Sawwas Panagiotidis: „Aufgrund der ersten Halbzeit war es ein hochverdienter Sieg. Und auf lange Sicht kann man sicherlich von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen.“

Halbzeit eins ließ sich so zusammenfassen: Weiden hatte die Spielkontrolle, Düren die besseren Chancen, die Teutonia aber den einzigen Treffer erzielt. Beiden Teams war die Bedeutung des Spiels anzumerken: In der Defensive sehr aufmerksam, in der Offensive klappte vor allem zu Beginn manches nicht. „Weiden war die ersten 30 Minuten deutlich überlegen“, gab auch Demircan zu.

Etwas anders sah es sein Trainerkollege Marcel Demircan: „Heute hätten wir eher einen Punkt verdient gehabt als in der Woche zuvor gegen Pesch. Ich kann meinen Jungs heute nicht viel vorwerfen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Sechs-Punkte-Spiel war und Weiden am Ende unten stehen wird bei diesen überragenden Einzelspielern.“ Sein Team, die Sportfreunde Düren, musste sich der Teutonia am Ende mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Nach einer Abtastphase jubelte die Teutonia – zu früh: Lionel Kabuya-Badibangas Treffer wurde wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen (13.). Die Gäste tauchten fünf Minuten später erstmals richtig gefährlich im Strafraum auf: Einen langen Ball konnte Marcel Reisgies, der im Verlauf des Durchgangs positionstechnisch immer weiter nach hinten rückte, zwar gut mitnehmen. Sein Schuss war aber keine Gefahr für Teutonia-Torwart Vladislav Liharev.

Reisgies war auch an allen weiteren guten Gelegenheiten der Dürener beteiligt: Seine Flanke konnte Marc Wollersheim volley nicht mehr gut genug kontrollieren, der Ball flog knapp vorbei (29.). Beide Protagonisten erspielten nur ein paar Sekunden später in umgekehrten Rollen die nächste Gelegenheit nach Ballgewinn heraus. Doch Reisgies verzog deutlich. „Wir haben das Spiel heute in der Offensive verloren“, bemängelte Demircan.

Nachdem Reisgies eine gute Kontersituation verspielte (32.), war die Teutonia wieder am Zug: Kapitän Kühnel prüfte von halbrechts Sportfreunde-Torwart Philipp Müller (33.). Gut drei Minuten später machte es Tamer Tuncer aus zentralerer Position besser: Eine gute Kombination vollendete Weidens Rechtsverteidiger mit einem strammen und schönen Schuss aus der Distanz (36.). Der Treffer musste vielleicht auch so fallen: Weidens Angriffe über außen missglückten meist aufgrund ungenauer Flanken oder einem fehlenden großen Spieler in der Mitte. „Tamer hatte schon mal in Porz so einen ausgepackt. Das war sensationell“, lobte Kühnel.

„Das war sehr gut geschossen. Aber wir machen vorher einen üblen Fehler im Aufbau und rutschen dann – wie vor dem 0:2 – weg. Wir hatten heute maximales Pech“, meinte Demircan. Die Sportfreunde probierten jetzt mehr, ein Konter über Reisgies, Wollersheim und Koray Karabulut landete aber wieder in den Armen von Liharev (43.).

Durchgang zwei startete munterer als der der erste: Weiden überstand die erste brenzlige Situation und holte im Gegenzug beim Konter einen Freistoß heraus. Kühnel zirkelte ihn an die Latte, der Ball war lange in der Luft. Shadrac Don Futi kam trotzdem als erster an den Ball und staubte per Kopf zum 2:0 ab (50.). „Als ich die Flugkurve und Shadracs Position gesehen habe, dachte ich: Das könnte was werden“, verriet Kühnel.

Die Sportfreunde gaben nicht auf, Demircan wechselte frisches Personal ein. Sein Team kam noch zu zwei sehr guten Möglichkeiten für den Anschlusstreffer: Karabulut vergab die erste freistehend ziemlich deutlich und wurde danach sofort ausgewechselt (68.). Joker Niclas Mandelartz vergab spät eine Doppelchance, sein erster Versuch nach starker Reisgies-Vorarbeit wurde abgeblockt, der zweite ging aus bester Distanz drüber (81.).

Von Weiden kam bis auf zwei Kühnel-Versuche (59./65.) nicht mehr viel, trotzdem sollte es zum ersten Zu-Null-Sieg der Saison reichen. „Weiden war nicht mehr so griffig ab der 65. Minute. Das war hintenraus gut von uns. Ich werde nicht mit dem Hammer draufhauen heute. Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können, werden in der Woche mit Ball viel arbeiten und ohne Angst gegen Vichttal antreten“, kündigte Demircan an.

„Wir haben vorab im Kreis gesagt: Wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir Düren hinter uns lassen. Deshalb war es ein wichtiger Sieg“, sagte Kühnel, der vorzeitig ausgewechselt wurde und dem eigentlichen Kapitän Onur Alagöz bei seinem Debüt nach längerer Verletzung Platz gemacht hatte. „Hintenraus war es nicht mehr schön gewesen. Aber das ist egal, Hauptsache sind die drei Punkte. Die Entwicklung stimmt bei uns, es war ein guter Start in die Saison, den wir aber auch nicht zu hochhängen wollen“, bilanzierte Teutonia-Trainer Panagiotidis.

Weiden: Liharev - Tuncer, Brendel, Peters, Pacolli - H. Kilic - Don Futi (89. Zorbozan), Kühnel (75. Alagöz), Ber. Gediktas (61. Barata), B. Kilic (65. Mohren) - Kabuya-Badibanga (75. Deves)

Düren: Müller - Ceka, Sengül, Kurtaliqi (60. Iven) - Mbayabu, Gashani (60. Klepgen), Yamashita, Blohm – Reisgies (84. Kanzi), Wollersheim (73. Chrisanth), Karabulut (68. Mandelartz)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de