„Die Weichen sind gestellt“: Geretsrieder Reserve nimmt Aufstieg ins Visier

Den Grundstein dafür legte er mit seinem Team in einer akribisch geplanten und durchgezogenen Vorbereitung, die „sehr viel Spaß gemacht“ habe. „Wir wollen uns vor allem im taktischen Verhalten verbessern“, erläutert der TuS-Coach. „Und ich glaube, da haben wir inzwischen ein gutes Niveau erreicht.“ Das Niveau insgesamt nochmal ein kleines Stück gehoben haben auch die „Neuzugänge“, die weitestgehend aus dem eigenen Verein stammen. Ein „große Verstärkung“, wie Haustein betont, ist Fabio Pech, der nach dem Bayernligaaufstieg mit der ersten Mannschaft nun mit der zweiten den nächsten Aufstieg ins Visier nimmt – und sich mit fünf Toren in den bisherigen vier Vorbereitungsspielen gleich bestens eingefügt hat.

Geretsried – Ganz nah dran an einem möglichen Aufstieg waren die U23-Fußballer des TuS Geretsried schon in der vergangenen Saison. Lediglich ein Sieg trennte die Elf von Lukas Haustein in der Endabrechnung von Relegationsplatz zwei. Deshalb stellt sich für den Coach die Frage nach der Zielsetzung für die neue Spielzeit nicht. „Wir haben ja letzte Saison schon gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können. Natürlich wollen wir dieses wieder oben ein Wörtchen mitreden“, bestätigt der 32-Jährige.

„Die Weichen sind gestellt“, zeigt sich Lukas Haustein angesichts des nicht nur in der Breite, sondern auch in der Qualität optimierten Kaders zuversichtlich. Wenngleich er sich ziert, das Wort „Aufstieg“ in die Zielsetzung zu schreiben: „Da spielen viele Faktoren eine Rolle, wie Verletzungen, Urlaube und sonstige Absenzen, die nicht planbar sind.“ Und außerdem: „Um Platz 1 spielen einige andere Vereine mit“, so der Coach. In diesem Kreis erwarte er wie schon letzte Saison den SV Münsing (mit dem ehemaligen TuS-Cheftrainer Martin Grelics), den Lenggrieser SC und die Bezirksliga-Absteiger ASV Habach und TSV Peiting. Und womöglich geselle sich zu diesem Kreis die eine oder andere Überraschungsmannschaft – etwa sein Ex-Verein DJK Waldram, der MTV Berg oder der TSV Altenstadt, der aus der Kreisliga 2 wechselt.