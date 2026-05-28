Die Weichen in La/La/Bü-Neu für die Saison 2026/2027 sind gestellt!

Bereits vor der Winterpause kündigte der aktuelle Trainer der ersten Herren, Stefan Onken, zum Sommer seinen Rückzug aus der Trainertätigkeit an. Nachdem Coach Onken die Mannschaft aus einer sehr schwierigen Tabellensituation übernommen hatte, sowohl bei seinem ersten Engagement 2019, als auch bei seiner zweiten Amtszeit für die Saison 2024/2025, hat er die Mannschaft wieder auf die Erfolgsspur gebracht. Nun wird es laut Onken Zeit für neue Impulse. Die Vereinsführung begab sich direkt auf die Suche nach einem Nachfolger und bedankt sich für die großartige Arbeit von Coach Onken, der stets mit vollem Enthusiasmus beim Team war.

Zum Osterwochenende dann die frohe Botschaft innerhalb der Spielgemeinschaft : Wir haben einen Nachfolger gefunden!

Ab Sommer 2026 wird der neue Coach, Danny Glöckner, das Team von der Weser übernehmen. Der Vorstand ist froh nach tollen Gesprächen mit Danny einen ambitionierten Nachfolger für Coach Onken gefunden zu haben. Mit ihm soll die Mannschaft individuell einen Schritt nach vorne gebracht werden und neue Impulse gesetzt werden.



Danny Glöckner zu seiner neuen Aufgabe:

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei der SG La/La./Bü.-Neu. Die Gespräche mit dem Vorstand haben mich überzeugt. Ich sehe großes Potenzial in der Mannschaft und bin überzeugt, dass wir gemeinsam den nächsten Schritt machen können. Dabei geht es nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um eine klare Spielidee und die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Spielers. Ich freue mich auf die Aufgabe und kann es kaum erwarten, im Sommer loszulegen.“