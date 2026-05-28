Die Weichen für die Saison 26/27 sind gestellt! von Felix Siegmann · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser

+ Die Weichen für die Saison 26/27 sind gestellt+++ Die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten konnte in den vergangenen Wochen die Weichen für die neue Spielzeit 26/27 stellen.

Mit Spielertrainer Rene Raith, sowie Torwarttrainer Sebastian Pröbstle wurde verlängert. Neu zum Trainerteam dazu, wird Stefan Wohnlich vom TSV Offingen kommen. Der vielseitig einsetzbare Allrounder konnte bereits in der Saison 24/25 zur Rückrunde erste Erfahrungen als Spielertrainer sammeln, als er seinen Heimatverein vom Abstiegsplatz zu einem überragenden fünften Platz verhalf. Wir freuen uns sehr, Stefan bei uns willkommen heißen zu dürfen und freuen uns auf die kommende Spielzeit.