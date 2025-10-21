Markus Schütte, Henry Hupe und Tobias Harink (v.l.). – Foto: Uli Mentrup

Die Weichen für die nächste Saison Henry Hupe bleibt Trainer vom SC Spelle-Venhaus Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. Henry Hupe

Es ist gerade erst ein Drittel der Saison 2025/26 beendet, da hat Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus schon die erste und wichtigste Personalie für die nächste Serie entschieden: Trainer Henry Hupe macht auch 2026/27 weiter bei den Schwarz-Weißen.

Planungssicherheit und Konstanz ist für die Sportliche Leitung des SCSV mit Markus Schütte und Tobias Harink ganz wichtig. „Wir sind von der Arbeit von Henry total überzeugt und haben auch nur positives Feedback aus der Mannschaft erhalten“, erklärt das Duo. Schütte war von Anfang an sicher, dass Hupe „einfach super zum SCSV passt“. Harink und der Coach kennen sich schon länger. Schütte weiß ganz genau, was Hupe für die Schwarz-Weißen leistet: „Das ist beachtlich.“ Der Coach habe nicht nur sie erste Mannschaft im Blick, sondern das gesamte Speller Fußballgebilde. „Er nimmt alle Trainer mit, auch die der Jugend“, betont Schütte. Hupe binde sich gut ein im Verein, sei immer ansprechbar und entsprechend beliebt. So sei es innerhalb kurzer Zeit zu einer Einigung für eine weitere Saison gekommen. Darüber sei der SCSV sehr froh, denn der Coach habe sich bereits einen sehr guten Namen im Raum Münster und jetzt auch im Emsland erarbeitet. Schon in der vergangenen Saison gab es andere Angebote für Hupe, der 2024 als Co-Trainer an der Seite von Harink beim SCSV begann und seit dieser Saison Chefcoach ist.

„Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Spelle“, erklärt Hupe, der sich „mit dem ganzen Verein identifiziert“. Die Arbeit sei reizvoll. „Wir haben eine sehr gute Mannschaft mit viel Qualität. Es macht unheimlich viel Spaß mit ihr und dem ganzen Trainerteam zu arbeiten.“ Auch im Umfeld spüre er, dass alle Bock haben anzupacken und viel zu arbeiten. Zudem passe es auch menschlich sehr gut. „Diese Mischung macht es aus.“ Der mit 28 Jahren jüngste Trainer der Oberliga sieht den SCSV auf einem guten Weg. „Wir treiben wir viele Dinge voran, fußballerisch und mannschaftsintern, aber auch drumherum.“ Hupe sieht noch Potenzial in vielen Bereichen. „Da will ich einfach voll mit anpacken."