Die Wege trennen sich vorerst wieder

Beide haben nicht nur gemeinsam die Vereinsfarben Blau und Rot, sondern weisen einige weitere Parallelen auf. Sie spielten einst in der Bundesliga, aber nie gemeinsam. Der Wuppertaler SV von 1972 bis 1975, in der Saison 73/74 sogar im Uefa-Cup. Die Uerdinger stiegen 1975 erstmals in die Bundesliga auf, der sie 14 Jahre angehörten, wobei sie fünf Mal auf- und abstiegen. Und international sorgten sie auch für Furore mit dem „Jahrhundertspiel“ gegen Dynamo Dresden im Jahr 1986. In der Eliteklasse begegneten sich der KFC und der WSV nie, aber immerhin in der Zweiten Liga (1993/94). In der Zweiten Liga Nord, der Regionalliga Nord, der Regionalliga und Oberliga dafür umso häufiger. Die Bilanz der 19 Begegnungen könnte ausgeglichener kaum sein: sieben Siege für Uerdingen, sieben für Wuppertal, fünf Remis und ein Torverhältnis von 33:27.

In der jüngsten Vergangenheit waren die Aufeinandertreffen für die Uerdinger besonders bitter – allerdings nicht aus sportlichen Gründen. Am 5. Mai 2018 feierte der KFC am vorletzten Spieltag einen 4:0-Sieg gegen den WSV durch Tore von Maximilian Beister, Tanju Öztürk, Lucas Musculus und Connor Krempicki. Es war ein Mosaikstein in einer Serie von elf Siegen in Folge, an deren Ende der Aufstieg in die Dritte Liga stand. Aber es war das letzte Heimspiel in der Grotenburg für fast vier Jahre, sodass die Fans die erfolgreichste Zeit der jüngeren Vergangenheit nicht in ihrer Grotenburg miterleben und feiern konnten.

Am 26. April 2025 sollte es erneut zu dem Duell kommen und der KFC wollte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen. Doch dazu kam es nicht, weil der Insolvenzverwalter den Spielbetrieb einstellen ließ. Aber auch, wenn sich der Weg der beiden Vereine nun erneut trennt: Es gehört wahrlich nicht sonderlich viel Mut dazu, zu prognostizieren, dass sie sich in durchaus absehbarer Zeit wieder begegnen.