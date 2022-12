Die Wegberger Stadtmeisterschaft steigt mit nur fünf Teams Der FC Wegberg-Beeck bleibt der Halle komplett fern.

Acht Vereine, die um die Hallenstadtmeisterschaft wetteifern: Das war in Wegberg über Jahrzehnte der Fall. Zuletzt waren es nur noch sieben – der SV Merbeck und Viktoria Wegberg sind eine Spielgemeinschaft eingegangen. Bei der Auflage 2023, die am Samstag, 7. Januar, ab 15 Uhr in der Wegberger Dreifachhalle ausgetragen wird, sind aber nur noch fünf Teams dabei.

Zum einen fehlt Branchenprimus FC Wegberg-Beeck, der auch nicht am Aachener Sparkassen-Cup teilnehmen wird und so der Halle in diesem Winter komplett fernbleibt. „Wir haben nur wenige Spieler, die Interesse signalisiert haben, in der Halle zu spielen. Außerdem sind zum fraglichen Zeitpunkt auch noch etliche in Urlaub“, erläutert Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen. Ebenso nicht dabei ist Viktoria Rath-Anhoven – der C-Ligist hat seine Mannschaft während der Hinrunde aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen.