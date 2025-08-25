Alle Tore vorbereitet: Lorenz Knöferl sammelte vier Assists. – Foto: Ohl

Die Wartezeit ist zu Ende – 1865 Dachau feiert den ersten Saisonsieg Landesliga Südwest

Im achten Spiel hat‘s endlich geklappt: Der Fußball-Landesligist Dachau 1865 feiert beim 4:1 in Aystetten den ersten Saisonsieg.

Die Wartezeit war extrem lang, aber jetzt ist sie zu Ende: Im achten Saisonspiel gelang den Landesliga-Fußballern des TSV Dachau 1865 endlich der erste Saisonsieg. Und der fiel deutlich aus: Beim SV Cosmos Aystetten gewannen die Dachauer am gestrigen Sonntag 4:1 (3:0). Vier Tore? Das war nun wirklich nicht zu erwarten gewesen. Schließlich hatte die Mannschaft von Trainer Christian Doll in den drei Punktspielen davor gar nicht getroffen und beim 0:3 gegen Oberweikertshofen sowie beim 0:4 in Rain obendrein klar verloren.

Doch gestern war alles anders. Da dürfte der Start geholfen haben. Nach gerade mal drei Minuten nahm Berkant Barin den Ball nach einem Schuss von Lorenz Knöferl an und traf zur Führung. Nur zwei Minuten später bot sich den Dachauern die Top-Gelegenheit auf ein zweites frühes Tor. Nach einem Foul von Aystettens Benjamin Isek an Berkant Barin gab es Elfmeter. Aber Torjäger John Haist scheiterte ebenso an Cosmos-Keeper Niklas Frank wie Lorenz Knöferl mit dem Nachschuss. In der 14. Minute machte es das Duo Knöferl/Haist aus dem Spiel heraus besser. Knöferl leistete die Vorarbeit per Maßflanke, Haist erhöhte per Kopf auf 2:0. Und dann setzten die Dachauer unmittelbar vor der Pause einen echten Wirkungstreffer: Berkant Barin traf nach einem Eckstoß von Knörerl per Kopf zum 3:0 – der Zwischenstand ging in Ordnung, Dachau 1865 war drückend überlegen.