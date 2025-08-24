Die Wartezeit ist endlich zu Ende

Im achten Spiel hat‘s endlich geklappt: Der Fußball-Landesligist Dachau 1865 feiert beim 4:1 in Aystetten den ersten Saisonsieg.

Die Wartezeit war extrem lang, aber jetzt ist sie zu Ende: Im achten Saisonspiel gelang den Landesliga-Fußballern des TSV Dachau 1865 endlich der erste Saisonsieg. Und der fiel deutlich aus: Beim SV Cosmos Aystetten gewannen die Dachauer am gestrigen Sonntag 4:1 (3:0).

Vier Tore? Das war nun wirklich nicht zu erwarten gewesen. Schließlich hatte die Mannschaft von Trainer Christian Doll in den drei Punktspielen davor gar nicht getroffen und beim 0:3 gegen Oberweikertshofen sowie beim 0:4 in Rain obendrein klar verloren.

Doch gestern war alles anders. Da dürfte der Start geholfen haben. Nach gerade mal drei Minuten nahm Berkant Barin den Ball nach einem Schuss von Lorenz Knöferl an und traf zur Führung. Nur zwei Minuten später bot sich den Dachauern die Top-Gelegenheit auf ein zweites frühes Tor. Nach einem Foul von Aystettens Benjamin Isek an Berkant Barin gab es Elfmeter. Aber Torjäger John Haist scheiterte ebenso an Cosmos-Keeper Niklas Frank wie Lorenz Knöferl mit dem Nachschuss.

In der 14. Minute machte es das Duo Knöferl/Haist aus dem Spiel heraus besser. Knöferl leistete die Vorarbeit per Maßflanke, Haist erhöhte per Kopf auf 2:0. Und dann setzten die Dachauer unmittelbar vor der Pause einen echten Wirkungstreffer: Berkant Barin traf nach einem Eckstoß von Knörerl per Kopf zum 3:0 – der Zwischenstand ging in Ordnung, Dachau 1865 war drückend überlegen.

Welch komfortable Pausenführung! Die galt es nun, über die Zeit zu bringen. Aber die Abteilung Attacke des TSV Dachau 1865 machte einfach weiter. In der 48. Minute setzte Haist den Ball an den Pfosten, ehe Knöferl abermals für ihn auflegte (61.). Knöferl hatte damit alle vier Tore vorbereitet.

Kevin Makowski nutzte dann zwar einen missratenen Rückpass von Leon Pfeiffer zum 1:4 (68.), in Nöte gerieten die Dachauer aber nicht mehr. Das Spiel war bereits vorzeitig entschieden.

Trainer Christian Doll war natürlich bester Dinge: Wir haben heute aber auch so viel getan, dass der Erfolg erzwungen wurde.“

Wurde ja auch Zeit nach sieben sieglosen Spielen. Doll: „Jetzt sehen die Jungs mal, wie schön es ist, wenn man nach dem Spiel feiern kann!“

Doll hofft natürlich, dass der erste Saisonsieg Kräfte freisetzt. „Mit Schwung“ solle die Mannschaft die nächste Aufgabe angehen. Und die ist machbar, es geht zuhause gegen Schlusslicht Ehekirchen.

