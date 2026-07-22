Die Wartezeit hat ein Ende. Die Spielpläne zur Saison 2026/27 sind da

– Foto: R. Maszun

Lange wurde darauf gewartet, nun sind sie endlich da: die Spieltage der Kreisligen. Hier folgen die wichtigsten Informationen zur Hinrunde.

Die Kreisliga A Saison startet für die 1. Mannschaft am Sonntag, den 16.8.2026, mit einem echten Hammerspiel: Um 15:15 Uhr empfängt der Verein die 1. Mannschaft vom SV Duissern. Am zweiten Spieltag (23.8.2026) folgt bereits das erste Duell gegen einen Aufsteiger aus der Kreisliga B, den SV Walheim 1900. Den 6.9.2026 sollten sich alle Interessierten schon jetzt im Kalender vormerken: Dann steht das Derby an, um 15:30 Uhr auswärts bei der 2. Mannschaft vom Mülheimer SV 07.

Drei Spieltage später folgt bereits das nächste Spiel gegen den zweiten Aufsteiger. Der Gegner heißt Dümptener TV und wird am 27.9.2026 zuhause empfangen.

Letztes Jahr war die Partie gegen Mündelheim ein Spiel im Aufstiegsrennen, ob das dieses Jahr erneut der Fall sein wird, zeigt sich am 29.11.2026, wenn die Mannschaft aus Mündelheim um 15:15 Uhr zu Gast ist. Nur einen Spieltag später, an Nikolaus (6.12.2026), steht die Auswärtsfahrt zum Bezirksliga-Absteiger 1. FC Mülheim Styrum an.

2. Mannschaft

Auch für die zweite Mannschaft startet die Saison am 16.8.2026, allerdings in der Kreisliga B. Los geht es zuhause um 13 Uhr gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Mülheim Styrum. Am 2. Spieltag, der am 30.8.2026 stattfindet, steht um 13 Uhr das Derby gegen den Kreisliga-A-Absteiger SV Rot-Weiß Mülheim an. Nur zwei Spiele später, ebenfalls zuhause und um 13 Uhr, folgt die Partie gegen den zweiten Absteiger, die 1. Mannschaft aus Heimaterde.

Der 15.11.2026 und der 29.11.2026 markieren zwei echte Kracherspiele: Zunächst kommt die 3. Mannschaft vom Saarnberg zuhause zu Gast, zwei Wochen später führt eine kurze Auswärtsfahrt zur zweiten Mannschaft des VfB Speldorf.