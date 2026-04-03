Die wahnwitzige Aufholjagd des abgezockten TSV Weeze geht weiter

Der TSV Weeze marschiert in der Bezirksliga mit großen Schritten in Richtung Klassenerhalt. Am Donnerstagabend sicherte sich das Team des scheidenden Trainers Ferhat Ökce mit einem beeindruckenden 5:2 (2:1)-Erfolg über die SGE Bedburg-Hau drei weitere Punkte. Und das kommt nicht von ungefähr.
In der Rückrunden-Tabelle belegt der TSV Weeze, der nach der Hinrunde noch Vorletzter gewesen war, nach neun Spielen inzwischen den zweiten Platz (19 Punkte) – noch vor den Aufstiegsaspiranten VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen. Einzig der Kevelaer SV (22 Punkte) hat bislang eine noch bessere Rückserie hingelegt.
Aktuell schaut Ferhat Ökce nach eigener Aussage jedoch noch gar nicht auf das Tableau. „Das ändert sich ja von Woche zu Woche. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich auf 40 Punkte und mehr zu kommen. Dann werde ich noch einmal einen Blick darauf werfen. Wir sind auf einem guten Weg“, sagte der Weezer Trainer.
Am Donnerstag musste sein Team jedoch zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Pascal Puff belohnte die SGE Bedburg-Hau in der zwölften Minute für ihre dominante Anfangsphase, als er nach Vorarbeit von Theo Panke das 1:0 erzielte. Auch in der Folge war die SGE die aktivere Mannschaft. Die Tore machten jedoch die Gastgeber: Nderim Cerkinaj traf in der 36. Minute zum Ausgleich. Nur vier Minuten später brachte Yannick Gorthmanns den TSV Weeze mit einem direkt verwandelten Freistoß sogar in Führung.
„Wir haben sehr gut angefangen und sind verdient in Führung gegangen. Eigentlich hätten wir sogar mit 2:0 oder 3:0 führen müssen. Stattdessen laden wir den Gegner ein“, sagte SGE-Trainer Bernard Alijaj, dessen Schützlinge auch im zweiten Durchgang gut aus der Kabine kamen. Doch die Geschichte der ersten 45 Minuten wiederholte sich: Die Gäste ließen beste Chancen liegen, der TSV Weeze machte die Tore.
Mit seinem 15. Saisontreffer erhöhte Yannick Gorthmanns auf 3:1 (65.). In der 70. Minute legte Julian Kühn das 4:1 nach. Zwar konnte Len Deckers in der Schlussphase noch einmal für die SGE Bedburg-Hau verkürzen (82.), doch Kühn nahm mit seinem zweiten Treffer (88.) das letzte bisschen Spannung aus der Partie.
„Wir haben definitiv mehr für das Spiel getan, aber Weeze hat unsere individuellen Fehler dreimal eiskalt bestraft. So ist die Niederlage am Ende verdient“, sagte Bernard Alijaj. Für die SGE Bedburg-Hau könnte es im Tabellenkeller noch einmal ungemütlich werden. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz 15 und die Abstiegsränge nur vier Zähler.
Beim TSV Weeze sieht die Lage dagegen deutlich komfortabler aus. „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und am Ende verdient gewonnen“, sagte Ferhat Ökce. Mit einem Sieg bei Viktoria Goch II könnte sein Team am kommenden Wochenende den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.