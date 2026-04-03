Die wahnwitzige Aufholjagd des abgezockten TSV Weeze geht weiter

Am Donnerstag musste sein Team jedoch zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Pascal Puff belohnte die SGE Bedburg-Hau in der zwölften Minute für ihre dominante Anfangsphase, als er nach Vorarbeit von Theo Panke das 1:0 erzielte. Auch in der Folge war die SGE die aktivere Mannschaft. Die Tore machten jedoch die Gastgeber: Nderim Cerkinaj traf in der 36. Minute zum Ausgleich. Nur vier Minuten später brachte Yannick Gorthmanns den TSV Weeze mit einem direkt verwandelten Freistoß sogar in Führung.

SGE Bedburg-Hau belohnt sich nicht für starken Beginn

„Wir haben sehr gut angefangen und sind verdient in Führung gegangen. Eigentlich hätten wir sogar mit 2:0 oder 3:0 führen müssen. Stattdessen laden wir den Gegner ein“, sagte SGE-Trainer Bernard Alijaj, dessen Schützlinge auch im zweiten Durchgang gut aus der Kabine kamen. Doch die Geschichte der ersten 45 Minuten wiederholte sich: Die Gäste ließen beste Chancen liegen, der TSV Weeze machte die Tore.

Weeze nutzt Fehler eiskalt und festigt den Weg zum Klassenerhalt

Mit seinem 15. Saisontreffer erhöhte Yannick Gorthmanns auf 3:1 (65.). In der 70. Minute legte Julian Kühn das 4:1 nach. Zwar konnte Len Deckers in der Schlussphase noch einmal für die SGE Bedburg-Hau verkürzen (82.), doch Kühn nahm mit seinem zweiten Treffer (88.) das letzte bisschen Spannung aus der Partie.

„Wir haben definitiv mehr für das Spiel getan, aber Weeze hat unsere individuellen Fehler dreimal eiskalt bestraft. So ist die Niederlage am Ende verdient“, sagte Bernard Alijaj. Für die SGE Bedburg-Hau könnte es im Tabellenkeller noch einmal ungemütlich werden. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz 15 und die Abstiegsränge nur vier Zähler.