Mit dem neunten Sieg in Folge setzen die Kicker der DJK Gebenbach auch gegen Ammerthal ein bemerkenswertes Ausrufezeichen. – Foto: Thomas Schneider

Die Wahnsinnsserie geht weiter: Gebenbach überrollt auch Ammerthal 16. Spieltag in der Bayernliga-Nord mit zwei Freitagspartien: Hempel-Elf mit neuntem Sieg in Folge - Don Bosco bleibt Schlusslicht

Was die DJK Gebenbach seit Wochen in der Bayernliga-Nord von Spieltag zu Spieltag abliefert, ist mehr als beeindruckend und verdient großen Respekt. Auch die DJK Ammerthal fand an diesem Freitagabend keine Mittel, um die Elf von Trainer Kai Hempel zu stoppen. Eindeutiger Endstand: 6:1. Es war der inzwischen neunte Sieg in Folge für die Gebenbacher, die nun - zumindest bis Samstag - die Tabellenführung übernehmen. Ammerthal hingegen bleibt auch im sechsten Spiel in Serie ohne Dreier. Weiterhin alles andere als rund läuft es bei Don Bosco Bamberg. Die Elf von Andreas Baumer musste gegen Kornburg noch in allerletzter Minute den einen Punkt aus den Händen geben, der wiederum eine Minute zuvor noch zum Greifen nah war. "Die Moral der Truppe passt generell, aber wir machen in der jetzigen Phase einfach zu viele Fehler", resümiert ein enttäuschter Holger Denzler, Sportlicher Leiter beim Weiterhin-Schlusslicht aus Oberfranken, das nun bereits seit acht Spielen auf einen Sieg hofft.

Durch den Treffer von Muslimovic gelang den Gästen bereits nach drei Minuten ein wahrer Raketenstart. Gebenbachs Patrick Hofmann glich in Minute 20 aus; der Ex-Ammerthaler Dominik Haller erzielte kurz vor dem Pausenpfiff die Führung für die Hausherren. Er war es auch, der nach dem Seitenwechsel sogleich noch einen draufsetzte. Dann schlug die Stunde von Friedrich Lieder, der für das 4:1 und 5:1 binnen zehn Minuten sorgte. Den Schlussstrich setzte Marco Seifert. Das Spiel aus Sicht von Kai Hempel (DJK Gebenbach): "In der ersten Hälfte waren beide Teams auf einem Niveau. Ammerthal hat uns das Leben schwer gemacht, sie haben gut verteidigt, immer wieder Nadelstiche gesetzt. Die zweite Hälfte war dann teils zum Zungeschnalzen. Schöne Spielzüge, die Art und Weise, wie sie nach vorne gespielt und verteidigt haben. Wir haben nach dem 4:1 nicht aufgehört, sind drangeblieben. Auch ein großes Kompliment an die Einwechselspieler: Die kommen rein, sind sofort da und stellen sich in den Dienst der Mannschaft. Das macht dann richtig Spaß!"