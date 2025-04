„Die Vorzeichen sind diesmal anders“

In den vergangenen Spielzeiten hatte die Spvgg. Wutöschingen in der Kreisliga A, Staffel Ost, oft eine überragende Rückrunde hingelegt. Heuer scheint sie nach der Winterpause nicht so recht in Tritt zu kommen. Trainer Carmine Marinaro erläutert im fupa-Kreisligatipp die Hintergründe und wirft einen Blick auf die Begegnungen des 23. Spieltags.