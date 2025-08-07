Die Vorrunde im Kreispokal Moers live auf FuPa

Insgesamt zwölf C- und B-Ligisten spielen in der Vorrunde des Kreispokals Moers die letzten verbliebenen Plätze aus. Unter anderem bekommt es der SV Haesen/Hochheide mit Top-Torjäger Fabian Hovestadt und dem SV Rheinkraft Ginderich zu tun. Der TV Kaldenhausen empfängt den TuS Borth, der MSV Moers reist zum SuS Rayen. Navigiert euch über unsere Liveticker gerne durch das Turnier.

Qualifikation

08.08.25 SC Rheinkamp - SV Viktoria Birten

10.08.25 TV Kaldenhausen - TuS Borth

10.08.25 SuS Rayen - MSV Moers

10.08.25 SV Rheinkraft Ginderich - SV Haesen-Hochheide

10.08.25 SV Vynen-Marienbaum - FC Rumeln-Kaldenhausen

10.08.25 TuS Baerl - FC Rot-Weiß Moers

1. Runde

24.09.25 SV Schwafheim - SV Menzelen

24.09.25 TV Kapellen - Concordia Rheinberg

24.09.25 SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen

24.09.25 OSC Rheinhausen -

24.09.25 - ESV Hohenbudberg

24.09.25 - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

24.09.25 - FC Moers-Meerfeld

24.09.25 SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg

24.09.25 SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

24.09.25 - Borussia Veen

24.09.25 - VfL Repelen

24.09.25 SV Orsoy - GSV Moers

24.09.25 VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg

24.09.25 Büdericher SV - TuS Asterlagen

24.09.25 TV Asberg - TuS Xanten

25.09.25 Rumelner TV - 1. FC Lintfort

