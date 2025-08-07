Die Vorrunde im Kreispokal Moers live auf FuPa

Insgesamt zwölf C- und B-Ligisten spielen in der Vorrunde des Kreispokals Moers die letzten verbliebenen Plätze aus. Unter anderem bekommt es der SV Haesen/Hochheide mit Top-Torjäger Fabian Hovestadt und dem SV Rheinkraft Ginderich zu tun. Der TV Kaldenhausen empfängt den TuS Borth, der MSV Moers reist zum SuS Rayen. Navigiert euch über unsere Liveticker gerne durch das Turnier.
Qualifikation
08.08.25 SC Rheinkamp - SV Viktoria Birten
10.08.25 TV Kaldenhausen - TuS Borth
10.08.25 SuS Rayen - MSV Moers
10.08.25 SV Rheinkraft Ginderich - SV Haesen-Hochheide
10.08.25 SV Vynen-Marienbaum - FC Rumeln-Kaldenhausen
10.08.25 TuS Baerl - FC Rot-Weiß Moers
1. Runde
24.09.25 SV Schwafheim - SV Menzelen
24.09.25 TV Kapellen - Concordia Rheinberg
24.09.25 SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen
24.09.25 OSC Rheinhausen -
24.09.25 - ESV Hohenbudberg
24.09.25 - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
24.09.25 - FC Moers-Meerfeld
24.09.25 SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg
24.09.25 SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
24.09.25 - Borussia Veen
24.09.25 - VfL Repelen
24.09.25 SV Orsoy - GSV Moers
24.09.25 VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg
24.09.25 Büdericher SV - TuS Asterlagen
24.09.25 TV Asberg - TuS Xanten
25.09.25 Rumelner TV - 1. FC Lintfort
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: