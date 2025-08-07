 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Rumeln gastiert zu Beginn beim SVVM.
Rumeln gastiert zu Beginn beim SVVM. – Foto: Ludwig Sauels

Die Vorrunde im Kreispokal Moers live auf FuPa

Die 2. Runde im Kreispokal Moers ist größtenteils schon besetzt, in der Vorrunde müssen noch die letzten freien Plätze besetzte werden.

Kreispokal Moers
SV Hochheide
FC Rumeln
SV Vyma
MSV Moers

Insgesamt zwölf C- und B-Ligisten spielen in der Vorrunde des Kreispokals Moers die letzten verbliebenen Plätze aus. Unter anderem bekommt es der SV Haesen/Hochheide mit Top-Torjäger Fabian Hovestadt und dem SV Rheinkraft Ginderich zu tun. Der TV Kaldenhausen empfängt den TuS Borth, der MSV Moers reist zum SuS Rayen. Navigiert euch über unsere Liveticker gerne durch das Turnier.

Morgen, 20:00 Uhr
SC Rheinkamp
SC RheinkampRheinkamp
SV Viktoria Birten
SV Viktoria BirtenSV Birten
20:00

10. August

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Baerl
TuS BaerlTuS Baerl
FC Rot-Weiß Moers
FC Rot-Weiß MoersRW Moers
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TV Kaldenhausen
TV Kaldenhausen Kaldenhausen
TuS Borth
TuS BorthTuS Borth
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SuS Rayen
SuS RayenSuS Rayen
MSV Moers
MSV MoersMSV Moers
15:00live

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Rheinkraft Ginderich
SV Rheinkraft GinderichSV Ginderich
SV Haesen-Hochheide
SV Haesen-HochheideSV Hochheide
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Vynen-Marienbaum
SV Vynen-MarienbaumSV Vyma
FC Rumeln-Kaldenhausen
FC Rumeln-KaldenhausenFC Rumeln
15:00

Qualifikation
08.08.25 SC Rheinkamp - SV Viktoria Birten
10.08.25 TV Kaldenhausen - TuS Borth
10.08.25 SuS Rayen - MSV Moers
10.08.25 SV Rheinkraft Ginderich - SV Haesen-Hochheide
10.08.25 SV Vynen-Marienbaum - FC Rumeln-Kaldenhausen
10.08.25 TuS Baerl - FC Rot-Weiß Moers

1. Runde
24.09.25 SV Schwafheim - SV Menzelen
24.09.25 TV Kapellen - Concordia Rheinberg
24.09.25 SV Alemannia Kamp - SSV Lüttingen
24.09.25 OSC Rheinhausen -
24.09.25 - ESV Hohenbudberg
24.09.25 - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
24.09.25 - FC Moers-Meerfeld
24.09.25 SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg
24.09.25 SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
24.09.25 - Borussia Veen
24.09.25 - VfL Repelen
24.09.25 SV Orsoy - GSV Moers
24.09.25 VfL Rheinhausen - SV Scherpenberg
24.09.25 Büdericher SV - TuS Asterlagen
24.09.25 TV Asberg - TuS Xanten
25.09.25 Rumelner TV - 1. FC Lintfort

07.8.2025, 22:30 Uhr
Markus BeckerAutor