„Die Vorfreude ist riesig“: Roman Langer kehrt mit Pipinsried zu seinem Ex-Club Heimstetten zurück

Debüt als Gästetrainer: Roman Langer, der frühere Spieler und Coach des SVH, will mit Pipinsried im Sportpark drei Punkte entführen. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der neue Pipinsried-Trainer trifft auf seinen alten Verein. Sein Sohn wird wohl nicht für ihn sein, sondern für Heimstetten.

Herr Langer, wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie am Samstag in die richtige Kabine abbiegen werden?

In ungewohnter Rolle kehrt Roman Langer am Samstag in den Sportpark des SV Heimstetten zurück. Denn als Trainer des FC Pipinsried will der frühere Spieler und Coach des SVH seinem Ex-Club eine Niederlage beibringen. Im Interview spricht der 36-Jährige über die Ausgangslage vor einem „ganz besonderen Spiel“. Und er verrät, wieso er am Samstag dem SV Heimstetten die Daumen drücken wird – jedoch nicht im Bayernligaspiel.

Klar, ich habe viele Jahre in Heimstetten gespielt und war später dann lange dort Trainer. Die Kabinen im Sportpark sind ja alle in einem langen Gang. Da unten wird sich sicher das eine oder andere Gespräch mit bekannten Gesichtern ergeben.

Wo Sie die Macht der Gewohnheit erst mal in die Heimkabine führen wird...

Das stimmt, das wird nicht ganz leicht – und hängt ein bisschen davon ab, ob ich wie früher durch den Spielereingang oder über den offiziellen Eingang zu den Umkleiden komme.

Fantastische Fans: Die Hoaschdenger Buam haben Trainer Roman Langer im Mai 2025 bei seinem letzten Heimspiel verabschiedet. An diesem Samstag sind die Sympathien zumindest für 90 Minuten anders verteilt. – Foto: Dieter Michalek

Und wie groß ist die Vorfreude auf die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte?

Die ist riesig! Ich habe als Trainer in Pipinsried im Oktober angefangen – eine Woche, nachdem die Mannschaft daheim mit 0:3 gegen Heimstetten verloren hatte. Als fix war, dass ich das Team übernehme, habe ich sofort geschaut, wann das Rückspiel ist – und mir den Termin dick im Kalender markiert.



Heimstetten ist dieses Jahr noch ungeschlagen, Pipinsried dagegen hat noch kein Spiel gewonnen. Sind die Rollen da klar verteilt?



Heimstetten ist gut drauf und im Flow, keine Frage. Wir hatten in den vergangenen Spielen ein paar echte Bretter – und haben viel Pech gehabt. Insgesamt ist die Spitzengruppe der Bayernliga aktuell sehr ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen. Deshalb denke ich nicht, dass es am Samstag einen Favoriten gibt. Es wird viel von der Tagesform abhängen.



Sie wohnen in Kirchheim, insofern wird es für Sie die kürzeste Auswärtsfahrt der Saison. Kommen Sie am Samstag mit dem Fahrrad zum Spiel?



Ja, wobei ich schon vorher im Sportpark bin. Denn da hat mein Sohn ein Spiel mit seiner U11 des SV Heimstetten, die ich ja vor meinem Wechsel nach Pipinsried noch ein paar Monate lang selbst trainiert habe.



In der Partie Ihres Sohnes werden Sie dem SVH die Daumen drücken. Wird er danach auch seinen Vater und den FC Pipinsried anfeuern?



Mein Sohn ist bei den Spielen immer sehr nahe dran an den Hoaschdenga Buam (Anm. d. Red.: der Fanclub des SV Heimstetten). Deshalb glaube ich kaum, dass er an dem Tag Pipinsried die Daumen drücken wird. Zum Glück bin ich auf der Trainerbank weit genug weg von der Tribüne, sodass ich ihn nicht sehe. Aber im Ernst: Mein Sohn ist alt genug und darf selbst entscheiden, wen er anfeuern will.



Und was machen Sie nach dem Abpfiff? Wird es ein Treffen mit den Ex-Kollegen geben?



Wir haben noch nichts ausgemacht. Aber unten in den Kabinen ist ja alles so eng beisammen, dass man sich automatisch über den Weg läuft. Je nachdem, wie das Spiel ausgeht, könnte es aber auch sein, dass die eine oder andere Seite direkt danach erst mal keine Lust auf Gespräche hat. (ps)