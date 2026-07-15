Die Vorfreude beim FC Männedorf ist gross

Die 1. Mannschaft arbeitet bereits seit dem Saisonende ohne Unterbruch weiter, um optimal auf die anspruchsvolle Saison in der 3. Liga, Gruppe 6 vorbereitet zu sein. Das Ziel ist ein erfolgreicher Start in einer nochmals stärker besetzten Gruppe. Neu stösst der Absteiger FC Küsnacht aus der 2. Liga hinzu, während FC Russikon als Aufsteiger aus der 4. Liga und FC Phönix Seen 2 aus einer anderen 3.Liga-Gruppe die Konkurrenz zusätzlich verstärken. Das Fanionteam geht zudem in die fünfte Saison unter Cheftrainer Alan Sabotic und in die vierte gemeinsame Saison mit Co-Trainer Nicola De Paola. Mit der Kontinuität im Trainerstab soll die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre weitergeführt werden.

Auch die 2. Mannschaft ist mit voller Motivation in die Vorbereitung gestartet. Nach dem verdienten Aufstieg freut sich das Team auf die neue Herausforderung in der 3. Liga, Gruppe 3. Die Mannschaft möchte den Schwung aus der vergangenen Saison mitnehmen und sich möglichst schnell in der neuen Liga etablieren. Das bewährte Trainerduo Mark Meier und Mirco Bochicchio geht bereits in sein drittes gemeinsames Jahr und will die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.