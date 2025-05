"Die Vorfreude auf die Bezirksliga ist sehr groß"

FuPa: Glückwunsch zur Meisterschaft. Da habt ihr bestimmt viel gefeiert, oder?





Andreas Gronbach: Gefeiert wurde natürlich im großen Stil, von einigen bis in die späte Nacht hinein. Sekt aus der Meistergießkanne, Bier, Wein usw.





Hattest du mit dem Titelgewinn gerechnet bzw. wie lautete euer Saisonziel?



Mit so einer Meisterschaft kann man nicht rechnen. Wir wollten unter die besten drei Teams der Liga, natürlich schon mit dem Vorhaben, vielleicht den Relegationsplatz zu erreichen. Wir wussten, dass die Konkurrenz sehr groß sein würde. Es war auch von Beginn an nicht abzusehen, dass das neu zusammengestellte Team so schnell zueinander findet.





Was hat aus deiner Sicht den Ausschlag für eure Meisterschaft gegeben?



Ausschlaggebend für den Titel war letzten Endes die Serie von 15 gewonnen Spielen in Folge. In dieser Zeit ließen die Konkurrenten Punkte liegen, sodass wir zwischenzeitlich einen Vorsprung von 13 Punkten hatten. Außerdem haben wir ein homogenes Team, dass in entscheidenden Phasen dann zusammenhält und in entscheidenden Spielphasen dann auch da ist und knappe Spiele entscheiden kann. Natürlich hatten wir das eine oder andere Mal dann auch das nötige Spielglück, das man dann auch braucht, um Titel zu gewinnen.





Welche Stärken gibt es in eurem Team?



Wie schon gesagt: Zusammenhalt, eine gute Mischung zwischen Technikern und Kämpfern, ein Saulgauer Kern, der gemeinsam durch Dick und Dünn geht. Ein Trainergespann, das überragend gute Arbeit leistet. Eine Vorstandschaft, die zielgerichtet arbeitet und mit der sportlichen Leitung an einem Strang zieht und sämtliche Ungereimtheiten schnellstens bereinigt und stets bemüht ist, dass Ruhe im Verein herrscht.





Ist eine Abschlussfahrt des Teams geplant? Wenn ja, wo geht es hin?



Einige Spieler fliegen nach Mallorca.





Nach zwei Jahren in der Kreisliga A ist euch nun die Rückkehr in die neue Bezirksliga Oberschwaben gelungen. Wie groß ist da schon die Vorfreude?



Die Vorfreude auf die Bezirksliga ist sehr groß. Wir freuen uns auf Derbys gegen Mengen, Hohentengen, Hundersingen, Krauchenwies usw. Das sind kurze Wege, bei denen unsere Saulgauer Fans mit Sicherheit dabei sein werden und uns unterstützen werden. Die Bezirksliga wird nächstes Jahr top besetzt sein. Wir werden demütig, aber natürlich topmotiviert die Sache angehen und versuchen, nie etwas mit dem Abstieg zu tun zu haben.





Bestimmt laufen bei euch schon die Kaderplanungen für die neue Saison. Was steht an Zu- und Abgängen bereits fest?



Wir sind schon relativ weit mit der Kaderplanung. Es gibt noch ein paar Details, die zu klären sind. Wir gehen mit einem Kader von 20-22 Spielern in die Saison. Bisher haben wir einen fixen Abgang und vier Neuzugänge zu verzeichnen. Namen werde ich keine nennen, da alle Teams noch im Wettbewerb sind und ich wenig davon halte, vor Ende der Saison dies kund zu tun.





Wenn du schon einen Ausblick auf die Saison 2025/2026 wagst. Welches Ziel habt ihr da?



Nie etwas mit dem Abstieg zu tun zu haben, attraktiven Fußball zu spielen und sehr viel Spaß daran zu haben, in dieser Bezirksliga gegen diese Teams zu spielen und dem einen oder anderen großen Team ein Bein zu stellen.