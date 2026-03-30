Die Vorentscheidung? Ruderting mit »fast perfektem Wochenende«

Der Vorsprung auf Forstern beträgt nun sieben Punkte, weitere fünf Zähler dahinter folgen die Würzburger Kickers und Stern München. Wenig verwunderlich, dass nach zwei Tagen, die vollkommen nach dem Geschmack der Rudertinger Mädls verlaufen sind, Manager Johanna Maier fast schon glückselig ist. Ein Ergebnis trübt aber dann doch ihre Stimmung: "Wenn auch unsere Zweite in der Landesliga gegen Amicitia München gewonnen hätte, wäre alles gut. So war es nur ein fast perfektes Wochenende."

In der Landeshauptstadt zog die FC-Reserve mit 3:5 den Kürzeren. In der unterfränkischen Bezirkshauptstadt zeigte die Erste, wer die Nummer 1 ist in Bayern. "Letztlich ein souveräner und verdienter Sieg", resümiert Johanna Maier. Der Erfolg beim eigentlichen Angstgegner des einzigen niederbayerischen Vertreters in der Frauen-Bayernliga hat aber eine Hintergrundgeschichte bzw. einen Schlüsselmoment, der das Spiel zu dem machte, was es im Rückblick war - eine einseitige Angelegenheit.