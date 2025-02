Die Vorbereitung hat begonnen!

So., 09.02.2025, 14:00 Uhr

Endlich ist die Winterpause vorbei! Gestern durfte unsere 1. Herrenmannschaft in einem Freundschaftsspiel gegen den TSV Alling wieder auf den Platz und sich unter Wettkampfbedingungen testen.

Der starke Auftakt wurde früh belohnt: In der 6. Minute verwandelte Erkut Su (10) einen Foulelfmeter souverän zum 1:0. Nur knapp 20 Minuten später legte Emin Abazovic (7) nach einem schön herausgespielten Angriff das 2:0 nach. Alles lief nach Plan, und die Fans hofften auf eine Fortsetzung dieser Leistung.

Und das tat sie auch! Trotz einiger Neuzugänge in unseren Reihen zeigte das Team bereits in den ersten 30 Minuten eine vielversprechende Leistung. Besonders Neuzugang Julian Mantoan (29) beeindruckte in der Verteidigung mit seiner Kopfballstärke und robusten Präsenz. Auch unsere Offensive mit Semir Ljumani (8), Emin Abazovic (7) und Erkut Su (10) ließ von Beginn an aufhorchen.

Doch dann kam der Bruch: Binnen zwei Minuten drehte TSV Alling auf und schlug eiskalt zurück. In der 28. Minute erzielte Benjamin Baur (13) den Anschlusstreffer, und nur eine Minute später glich Keanu Jurinek (8) zum 2:2 aus. Plötzlich geriet unser Team ins Wanken. In der 36. Minute wurde unser Verteidiger Julian Mantoan (29) hart attackiert – sehr zum Unmut der Fans, die lautstark ein Foul forderten. Der Schiedsrichter sah es jedoch anders und ließ weiterspielen. Die daraus resultierende Unachtsamkeit nutzte Maximilian Grolik (11) eiskalt aus und brachte TSV Alling mit 2:3 in Führung.

Als wäre das nicht bitter genug, musste unser Neuzugang Julian Mantoan (29) verletzt ausgewechselt werden und wurde direkt ins Krankenhaus gebracht.

Julian, wir wünschen Dir eine schnelle Genesung und hoffen, Dich bald wieder auf dem Platz zu sehen!

Dieser Rückschlag weckte jedoch neuen Kampfgeist in unserer Mannschaft. In der letzten Minute der ersten Halbzeit erzielte Emin Abazovic (7) mit seinem zweiten Treffer das wichtige 3:3 – ein moralischer Boost zur Pause!

In der zweiten Halbzeit nutzte unser Trainer die Gelegenheit, um einige Neuzugänge wie Chris Mosengo (3) und Habudulai Nimaga Conteh (6) (beide 46. Minute) zu testen. Aber auch bekannte Gesichter wie Mahamadou Konteh Sillah (2) und Abdoul Fofana (11) bekamen Einsatzzeit und zeigten vollen Einsatz.

Das Spiel blieb lange offen, doch in der 75. Minute setzte Keanu Jurinek (8) mit seinem zweiten Treffer für TSV Alling den Schlusspunkt zum 3:4. Trotz einiger vielversprechender Offensivaktionen gelang uns kein weiterer Treffer mehr.

Fazit: Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen, aber auch mit positiven Ansätzen. Unsere Mannschaft hat Potenzial gezeigt, doch es gibt noch einiges zu verbessern. Die nächsten Freundschaftsspiele bieten die perfekte Gelegenheit, weiter an unserem Zusammenspiel zu feilen. Also packen wir es an!

#GoBSCSendlingGo