In der laufenden Sommervorbereitung setzte das Team bereits ein kleines Ausrufezeichen. „Unser bisheriges Highlight war die Titelverteidigung beim Schussenpokal in Fronhofen“, so Bischof. Auch wenn das Teilnehmerfeld schwächer als in den Vorjahren war, habe der Turniersieg für das Team eine hohe Bedeutung.

Ein weiteres Kräftemessen mit höherklassiger Konkurrenz steht noch bevor: Im Rahmen der Vorbereitung empfängt der SV Bergatreute den Landesligisten FC Wangen. „Dieses Heimspiel ist für uns natürlich auch ein echtes Highlight“, sagt Bischof.

Erfolgsrezept: Team statt Einzelspieler

Der Teamgedanke steht bei Stephan Bischof klar im Mittelpunkt. „Fußball funktioniert nur im Kollektiv“, stellt er klar – und vermeidet bewusst das Herausheben einzelner Akteure. Dennoch nennt er zwei tragende Säulen: „Die Mischung aus erfahrenen Qualitätsspielern wie David Berg oder Nico Kölbel und jungen Talenten wie Anton Hoh stimmt einfach.“

Auch Spieler, die früher in der zweiten Mannschaft aktiv waren, hätten sich stark entwickelt und inzwischen in der Bezirksliga Fuß gefasst. „Die Voraussetzungen in Bergatreute stimmen derzeit einfach“, fasst der Trainer zusammen.

Ziel: Etablierung im zweiten Jahr

Die Zielsetzung für die neue Saison ist folgende: „Wir wollen die Klasse halten und uns im zweiten Bezirksligajahr etablieren“, so Bischof. Ihm ist bewusst: „In dieser Liga kann an guten Tagen jeder jeden schlagen, deshalb ist jeder Sieg etwas Besonderes.“

Mit Blick auf das Kräfteverhältnis in der Liga ergänzt er: „Nach der knapp verpassten Meisterschaft im vergangenen Jahr traue ich dem SV Vogt diesmal den großen Wurf zu.“ Starke Konkurrenz sieht er auch beim SV Oberzell, der U23 des FV Ravensburg sowie bei Teams wie Baindt, Eschach oder Ailingen.

Änderungen im Kader

Im personellen Bereich gab es moderate Veränderungen. Anton Hoh, zuvor in der Jugend des FV Ravensburg aktiv, wurde aus dem eigenen Nachwuchs in den Aktivenbereich integriert. Ebenfalls neu dabei ist Ousman Cham, der von der Jugend des SV Weingarten zurückkam. „Für ihn ist es die erste Saison im Herrenbereich“, erklärt Bischof.

Bereits in der Winterpause kam Leonit Ibraj aus der A-Jugend des VfB Friedrichshafen. Den Verein verlassen hat Alexander Wackler, der zum TSV Berg II zurückkehrte.

Relegation beibehalten – aber Reform gefordert

Beim Thema Relegation hat Bischof eine klare Meinung: „Die Relegationsspiele sind immer ein absolutes Highlight und sollten unbedingt beibehalten werden.“ Gleichzeitig fordert er eine tiefgreifende Reform der Spielstruktur im Amateurfußball:

„Es kann nicht sein, dass man 34 Spieltage wie in der Bundesliga austrägt.“ Zudem kritisiert er die Saisonplanung: „Es macht doch keinen Sinn, zwischen Mitte November und Mitte März Pflichtspiele auszutragen und gleichzeitig bei bestem Fußballwetter im Mai oder Juni nicht zu spielen.“