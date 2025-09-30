Die VolXX LIGA live in Münstertal · 105 Jahre SVU

Hier Tickets sichern! Die VolXX LIGA live in der Belchenhalle Münstertal – Ein Highlight zum Jubiläum der Spvgg Untermünstertal!
Anlässlich unseres 105-jährigen Vereinsjubiläums holen wir ein echtes musikalisches Highlight ins Münstertal: Die VolXX LIGA kommt am Samstag, den 25. Oktober in die Belchenhalle! Feiert mit uns diesen besonderen Anlass – mit einer Show, die garantiert niemanden stillstehen lässt.
Die VolXX LIGA steht für eine mitreißende Mischung aus Volksmusik, Rock, Pop und Party – alles verpackt in einer energiegeladenen Live-Performance. Einen ersten Eindruck bekommt ihr im offiziellen Trailer: Hier klicken!
(https://www.dropbox.com/scl/fi/s6wwlenxtghdocykugyzk/VolXX_LIGA_Trailer.mp4?rlkey=cjztcqstw3c7q635pj2b0nuiv&st=81rzw210&dl=0)
Weitere Infos zur Band findet ihr auf ihrer Website:
🌐 www.volxxliga.de
Die Veranstaltung ist ab 16 Jahren.
🎫 Ticketpreise & Vorverkauf
Sichert euch euer Early-Bird-Ticket für nur 17 € im Vorverkauf! Nach Ablauf des Vorverkaufs kostet der Eintritt 19,20 € – in Anlehnung an unser Gründungsjahr 1920. Feiert mit uns 105 Jahre Vereinsgeschichte – mit guter Musik, bester Stimmung und einem unvergesslichen Abend!