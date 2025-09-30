Die VolXX LIGA live in Münstertal · 105 Jahre SVU

Anlässlich unseres 105-jährigen Vereinsjubiläums holen wir ein echtes musikalisches Highlight ins Münstertal: Die VolXX LIGA kommt am Samstag, den 25. Oktober in die Belchenhalle! Feiert mit uns diesen besonderen Anlass – mit einer Show, die garantiert niemanden stillstehen lässt.

Die VolXX LIGA steht für eine mitreißende Mischung aus Volksmusik, Rock, Pop und Party – alles verpackt in einer energiegeladenen Live-Performance. Einen ersten Eindruck bekommt ihr im offiziellen Trailer: Hier klicken!