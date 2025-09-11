Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
„Quatschen jeden Tag über Fußball“: Joshua Vogt (vorne), Kapitän des FC Hauingen – Foto: Gerd Gründl
Die Vogts verfolgen nicht nur beim FC Hauingen ein Familienprojekt
Die Vogts sind eine fußballverrückte Familie. Joshua Vogt kickt mit beiden Brüdern für Bezirksligist FC Hauingen.
Auch beruflich verfolgen die Vogts ein Familienprojekt.
In der Fußball-Bundesliga gab es seit Gründung im Jahr 1963 bisher nur ein einziges Brüdertrio, das in der Beletage auflief – indes nie alle drei zur selben Zeit für den selben Verein. In der Bezirksliga Hochrhein dagegen betreten in dieser Saison gleich zwei Brüdertrios für den selben Club das Spielfeld. Beim SV Buch sind dies Frank, Luca und Marco Holzapfel. Für den FC Hauingen laufen Mittelfeldspieler Aaron (27), Torwart David (23) und Verteidiger Joshua Vogt (29) gemeinsam auf.