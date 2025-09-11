 2025-09-10T07:23:22.987Z

„Quatschen jeden Tag über Fußball“: Joshua Vogt (vorne), Kapitän des FC Hauingen
„Quatschen jeden Tag über Fußball“: Joshua Vogt (vorne), Kapitän des FC Hauingen – Foto: Gerd Gründl

Die Vogts verfolgen nicht nur beim FC Hauingen ein Familienprojekt

Die Vogts sind eine fußballverrückte Familie. Joshua Vogt kickt mit beiden Brüdern für Bezirksligist FC Hauingen.

Auch beruflich verfolgen die Vogts ein Familienprojekt.

In der Fußball-Bundesliga gab es seit Gründung im Jahr 1963 bisher nur ein einziges Brüdertrio, das in der Beletage auflief – indes nie alle drei zur selben Zeit für den selben Verein. In der Bezirksliga Hochrhein dagegen betreten in dieser Saison gleich zwei Brüdertrios für den selben Club das Spielfeld. Beim SV Buch sind dies Frank, Luca und Marco Holzapfel. Für den FC Hauingen laufen Mittelfeldspieler Aaron (27), Torwart David (23) und Verteidiger Joshua Vogt (29) gemeinsam auf.

Werner Hornig (BZ)Autor