Die Vogts verfolgen nicht nur beim FC Hauingen ein Familienprojekt

In der Fußball-Bundesliga gab es seit Gründung im Jahr 1963 bisher nur ein einziges Brüdertrio, das in der Beletage auflief – indes nie alle drei zur selben Zeit für den selben Verein. In der Bezirksliga Hochrhein dagegen betreten in dieser Saison gleich zwei Brüdertrios für den selben Club das Spielfeld. Beim SV Buch sind dies Frank, Luca und Marco Holzapfel. Für den FC Hauingen laufen Mittelfeldspieler Aaron (27), Torwart David (23) und Verteidiger Joshua Vogt (29) gemeinsam auf.

