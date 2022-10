Die Viktoria schenkt den Sieg her

Im Scheine des heimischen Flutlichts durfte die Viktoria beim gestrigen Nachholspieltag gegen die „Dohlenaze“ aus Ettlingen mit ihrem Trainerbruder Uwe Scherer ran. Zu Beginn lief eigentlich alles recht zufriedenstellend. Man erspielte sich ein bis zwei appetitliche Gelegenheiten. Aber Erst nach 22. Minuten zappelte der Ball zum 1. Mal im gegnerischen Netz. Beim 1:0 durch Dominik Meinzer sollte eine Flanke auf den kurzen Pfosten einen Abnehmer finden. Zur Stelle war aber der Fußballgott, der das Ding irgendwie einschlagen ließ. 11 Minuten später wurde das 2:0 über mehrere Stationen herausgespielt. Ein Diagonalball in die Schnittstelle von Tobias Friedel machte den Weg frei für Edgar Streich, der bis zur Grundlinie durchzog und den im Fünfer lauernden Rayher anspielte. Sein Einschieben war dann „nur“ noch reine Formalität. Danach wurde die alte Dame plötzlich phlegmatisch. Der Versuch eines Aufbauspiels im Kleinklein in der 43. Minute war so klug wie im Antiquitätenhandel nach Neuheiten Ausschau zu halten, denn dadurch verlor man den Ball an die Ettlinger, die die Überzahlsituation ausspielten und beim Abschluss durch Wemba Chebou unserem Goali Gröger keine Chance ließen. Kurz danach pfiff der Schiedsrichter zur Pause.

5 Minuten nach Wiederanpfiff Freistoß für die Gäste. Ein erster Abpraller konnte durch Koch genutzt werden, der im Nachschuss ins kurze Eck zum 2:2 vollendete. Das 2:3 für die SSV bereitete Abazi, der nach Getümmel im rotweißen 16er die Oberhand behielt und das Spielgerät ins lange Eck zirkelte. Das letzte Tor der Begegnung erzielte leider wiederum die große Kreisstadt in der 71. Minute. Ein erneuter Aufbaufehler des FC wusste Wemba Chebou zu seinem 2. Treffer zu nutzen, indem er sich durchtankte und an Tim Gröger vorbei zum 2:4 einschob. Jöhlingen agierte in der zweiten Halbzeit offensiv leider wie ein tiefergelegter Geländewagen in schwierigem Terrain: man blieb häufig hängen. In der 90. Minute ergab sich noch eine Freistoßmöglichkeit für die Rothosen nach Foul an der gegnerischen Außenlinie. Doch auch hier war man schlussendlich glücklos. Nach einer der stärksten ersten Hälften unter der Ägide von Trainer Thomas Scherer, verlor der FC am Ende gegen eine kämpferische SSV, die man leider bei allen 4 Treffern dazu eingeladen hat, ein Tor zu schießen.