Die Viktoria ist vor dem Tor effektiver

In der Frauenfußball-Mittelrheinliga verliert Alemannia Straß zu Hause gegen Waldenrath/Straeten mit 1:2.

Im Nachholspiel der Frauen-Mittelrheinliga musste Alemannia Straß eine bittere 1:2-Niederlage gegen Viktoria Waldenrath-Straeten hinnehmen. „Wir waren in der zweiten Halbzeit viel mutiger. Es tut mir für meine Mannschaft so leid. Wir hätten echt mehr verdient gehabt“, war Straß Coach Sascha Schmitz enttäuscht nach Spielende.

Seine Mannschaft hatte insgesamt mehrere Aluminimumtreffer, während die Viktoria vor dem Tor effektiver war. Mit einem Lupfer über Straß‘ Keeperin Lara Bohnen erzielte Sarah-Marie Schneider die Führung (28.). Nach einer Ecke und einer undurchsichtigen Situation stocherte Osarugue Blessing Idahosa den Ball zum 0:2 über die Linie (62.).

Die Alemannia gab sich nicht geschlagen und erzielte per Distanzschuss von Lynn Eisenbach den Anschlusstreffer (77.). „Wir waren gut in der Partie. Nach dem Anschlusstreffer war es ein anderes Spiel. Wir standen dann schon unter Druck“, analysierte Viktoria-Trainer Maik Honold. Als Joana Herrmann mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde (83.), musste sein Team die restlichen Minuten zu zehnt überstehen. Straß war am Drücker, schaffte aber den Ausgleich nicht mehr.

„Trotz Ampelkarte und einer aus meiner Sicht zu langen Nachspielzeit, hatten wir auch das Glück des Tüchtigen“, so Honold.

Ergebnis schnell abschütteln

Für die Alemannia gilt es das Ergebnis schnell abzuschütteln, damit am Sonntag im Heimspiel gegen Vorwärts Spoho II etwas Zählbares zum Hinrundenabschluss geholt werden kann. „Wir haben gekämpft und einfach Pech gehabt. Wir werden am Sonntag wieder alles reinhauen“, glaubt Schmitz fest daran, dass sein Team das Ergebnis vom Nachholspiel schnell abschütteln wird.

Waldenrath-Straeten will zum Abschluss gegen Casa Espana Köln erfolgreich in die Winterpause gehen, wie Coach Honold berichtet: „Im letzten Spiel wollen wir nachlegen und schielen auf Rang vier.“

Die Spiele am Wochenende: Jüngersdorf-Stütgerloch - Menden (So., 13.00), Merl - Allner-Bödingen (So., 13.30), Straß - Vorwärts Spoho II, Waldenrath/Straeten - Casa Espana (beide So., 15.00), Südwest Köln - Bergfried Leverkusen (So., 15.15), Alemannia Aachen - Homburg-Bröltal (So., 15.30 Uhr)

