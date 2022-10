Die Viktoria gibt die Rote Laterne ab Arnoldsweiler feiert gegen den SV Bergisch Gladbach mit 1:0 den ersten Saisonsieg in der Mittelrheinliga.

Es war der erste Sieg der Kleeblätter in dieser Saison und zudem der erste Sieg gegen die 09er in den letzten sieben Partien, so dass die Elf von Trainer Bernd Lennartz die Rote Laterne an Glesch-Paffendorf abgab.

„Wir haben uns heute den Sieg auch verdient. Die Spieler haben sich an die einfachen Dinge des Fußballs erinnert und diese umgesetzt, die da sind, Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft, Kampf um jeden Ball sowie den Glauben daran, dass man mit diesen Tugenden Spiele gewinnen kann“, war Lennartz sehr zufrieden.

Von Beginn an entwickelte sich ein Match, das zunächst geprägt war von hektischer Spielweise, die wenig an den sonst bekannten Ballbesitzfußball erinnerte. Jannis Steltzner (18.) war auf den linken Flügel seinem Bewacher enteilt, sein Linksschuss aus 14 Metern strich knapp übers Tordreieck. Sieben Minuten später lief ein weiterer guter Angriff der Kleeblätter über rechts, und Alexandru Daescu köpfte die Flanke von Haruki Yamasaki sehr platziert ins Eck, doch Gästekeeper Tim Hechler boxte den Aufsetzer mit toller Parade zur Ecke. In der 40. Minute verfehlte erneut Steltzner nach einem Chippass von Taher mit seinem Schuss gegen den linken Pfosten die Führung, und eine Minute vor der Halbzeit gab der Schiedsrichter einen klaren Elfmeter nicht, als Theodoros Tsironas von Torwart Hechler von den Beinen geholt wurde.