Die Viktoria belohnt sich nicht: Geimer trifft doppelt für die Gäste

Es war zwar nicht die hohe Niederlage wie im Hinspiel (0:7), doch eine Revanche gelang Viktoria Arnoldsweiler dennoch nicht. Mit 2:4 unterlag das Team von Trainer Stephan Langen in der Fußball-Landesliga dem SC Fliesteden, dessen Trainer Helge Hohl von einem Arbeitssieg sprach.
„Wir haben uns schwerer getan als gewünscht, denn die Viktoria hat es im Rahmen ihrer Möglichkeiten – sehr junges Team, viele neue Spieler – sehr gut gemacht. Was uns geglückt ist, ist die Tatsache, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt haben“, so der ehemalige Alemannia-Coach.
Bei den Kleeblättern fand man das Auslassen der vielen Torchancen im ersten Spielabschnitt als mitentscheidend für die am Ende klare Niederlage. „Heute war deutlich mehr drin für uns. Die als Fundament gelobte Defensive hat heute nicht so funktioniert wie zuletzt, als wir drei Partien zu null gespielt haben. Auf der anderen Seite haben wir lange nicht mehr so viele gute Torchancen herausgespielt, aber leider ausgelassen“, war der Viktoria-Coach ein wenig enttäuscht.
Von Beginn an erspielte sich der Gast aufgrund der technischen und taktischen Stärken der Mannschaft eine leichte Feldüberlegenheit und ging in der 15. Minute durch Bilal Chanaa mit 1:0 in Führung. Vincent Geimer, der einige Jahre für die Viktoria aktiv war, baute diese in der 21. Minute auf 2:0 aus.
Dazwischen und danach hätte der wieselflinke Shogo Maruyama gut und gerne drei Treffer erzielen können, doch seine Schüsse aus relativ kurzer Entfernung gingen daneben oder übers Tor (16./40./45.). Dennoch gelang den Kleeblättern nur fünf Minuten nach der Pause durch den Kopfball von Neuzugang Hussein Alawie nach Flanke von Baran Kilic der Anschlusstreffer.
Fast direkt im Gegenzug verlor man im Mittelfeld den Ball, und erneut nutzte Geimer die Chance zum 3:1 für Fliesteden, die durch Chanaa in der 64. Minute gar auf 4:1 erhöhte. Nachdem Yasar Brüning in der 60. Minute das Lattenkreuz traf, schaffte Maruyama in der 70. Minute nur noch den Treffer zum 2:4.
