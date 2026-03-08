Die Viktoria belohnt sich nicht: Geimer trifft doppelt für die Gäste Fußball-Landesliga: Viktoria Arnoldsweiler unterliegt SC Fliesteden unglücklich mit 2:4. von Aachener Zeitung · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser

Erzielt einen Doppelpack für Fliesteden: Vincent Geimer (l.). – Foto: Manfred Heyne

Es war zwar nicht die hohe Niederlage wie im Hinspiel (0:7), doch eine Revanche gelang Viktoria Arnoldsweiler dennoch nicht. Mit 2:4 unterlag das Team von Trainer Stephan Langen in der Fußball-Landesliga dem SC Fliesteden, dessen Trainer Helge Hohl von einem Arbeitssieg sprach.

„Wir haben uns schwerer getan als gewünscht, denn die Viktoria hat es im Rahmen ihrer Möglichkeiten – sehr junges Team, viele neue Spieler – sehr gut gemacht. Was uns geglückt ist, ist die Tatsache, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt haben“, so der ehemalige Alemannia-Coach. Bei den Kleeblättern fand man das Auslassen der vielen Torchancen im ersten Spielabschnitt als mitentscheidend für die am Ende klare Niederlage. „Heute war deutlich mehr drin für uns. Die als Fundament gelobte Defensive hat heute nicht so funktioniert wie zuletzt, als wir drei Partien zu null gespielt haben. Auf der anderen Seite haben wir lange nicht mehr so viele gute Torchancen herausgespielt, aber leider ausgelassen“, war der Viktoria-Coach ein wenig enttäuscht.