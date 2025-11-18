Seit Montag stehen die Viertelfinal-Paarungen im Landespokal der Junioren fest. In den Altersklassen U19, U17 und U15 hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) die Ziehung der nächsten Runde vorgenommen. Neben den siegreichen Teams aus den Achtelfinals steigen auch die NLZ-Nachwuchsmannschaften des 1. FC Magdeburg und des Halleschen FC jeweils in den Wettbewerb ein. Die Partien im Viertelfinale.

Viertelfinale der C-Junioren

SG Union Sandersdorf - Hallescher FC

VfB Germania Halberstadt - Magdeburger SV Börde

SpG Heyrothsberge/Gerwisch/Nedlitz - SSC Weißenfels

Post SV Stendal - 1. FC Magdeburg

_________________________________________________________________________________________________

Die Viertelfinalisten im A-Junioren-Landespokal

SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96

VfB Germania Halberstadt

SV Arminia Magdeburg

SV Mertendorf

1. FC Lok Stendal

Hallescher FC

1. FC Magdeburg

Die Viertelfinalisten im B-Junioren-Landespokal

VfL Halle 96

VfB Germania Halberstadt

1. FC Lok Stendal

SG Fortuna Leißling/1. FC Zeitz

Hallescher FC

1. FC Magdeburg

Sieger VfB Sangerhausen/SV Arminia Magdeburg

Sieger VfB Ottersleben/SV Fortuna Magdeburg

Die Viertelfinalisten im C-Junioren-Landespokal

Magdeburger SV Böde

Post SV Stendal

SSC Weißenfels

SpG Heyrothsberge/Gerwisch/Nedlitz

VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf

Hallescher FC

1. FC Magdeburg

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!