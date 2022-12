– Foto: Tobias Sellmaier

Die vier Topteams bleiben zum Abschluss unter sich Fußball-Kreisliga A2: Spitzenreiter TSC Murrhardt muss zum Dritten Welzheim, der Vierte VfR Murrhardt erwartet den Zweiten Weiler zum Stein.

Die Terminplaner hätten es kaum spannender planen können. Zum Jahresfinale und Vorrundenabschluss der Fußball-Kreisliga A2 sind die ersten vier Mannschaften unter sich. Spitzenreiter TSC Murrhardt muss beim Dritten FC Welzheim Farbe bekennen und der viertplatzierte VfR Murrhardt den Tabellenzweiten FSV Weiler zum Stein zum Spiel der Woche erwarten. Zudem treffen am Sonntag im Tabellenkeller die Nachbarn SV Steinbach II und Oberbrüden im Tälesderby ab 12.45 Uhr aufeinander. In Althütte wird ab 14 Uhr gespielt. Die anderen Spiele werden um 14.30 Uhr angepfiffen.

Der VfR siegte bei der zweiten Garnitur in Nellmersbach mit 6:2 und liegt mit 30 Punkten als Vierter in Lauerstellung hinter den Spitzenteams. Zu diesen gehört Weiler zum Stein, das als Zweitplatzierter drei Zähler mehr auf dem Konto hat als der Ex-Bezirksligist aus Murrhardt. Trotz des deutlichen Sieges in Nellmersbach hadert Daniel Frank mit der Torausbeute seines VfR. „Die schwache Chancenauswertung zieht sich bereits durch die komplette Vorrunde und war auch diesmal unser größtes Defizit“, klagt der VfR-Spielleiter des Tabellenvierten. Aber nicht nur der Angriff, auch die Defensivabteilung seines Teams wird am Sonntag gegen den zweitplatzierten FSV noch einmal voll gefordert sein. „Alle Mannschaftsteile sind dann gefordert, ihre Defensivaufgaben konsequent zu erledigen“, ergänzt Frank. Optimismus zieht der Funktionär aus dem Umstand, dass seine Elf gegen alle Klubs aus dem oberen Tabellendrittel gepunktet hat. „Daher gehen wir selbstbewusst in die Partie“, erklärt Frank, der mit einem „spannenden Spiel“ rechnet. Auf die verletzten Justin Moldenhauer, Axel Endreß und Angelo Sipala muss der Verein aus dem Trauzenbachtal weiter verzichten. Weiler zum Stein überzeugte zuletzt mit einem 5:1 gegen Althütte und stellt mit 49 Toren den drittstärksten Angriff der Liga. → Statistik Weiler zum Stein hat die vergangenen drei Spiele alle gewonnen, der VfR wiederum ist in den Duellen mit den Topteams der Liga noch ohne Niederlage. In den vergangenen 19 Jahren gab es kein Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften. → Redaktionstipp von Heiko Schmidt: 2:1.

Enttäuscht war Marilio Sampaio vom Auftritt seines TSV Oberbrüden gegen Sechselberg. „Die Mannschaft hat offenbar noch nicht realisiert, in welcher Lage wir uns befinden.“ Mit sieben Zählern sind die Auenwalder Letzter, punktgleich mit dem SV Steinbach II. Der TSV-Teammanager rät jedem seiner Spieler, „sich zu hinterfragen, ob es ausreicht, was wir auf den Platz bringen“. Sampaio vermisst Kampfgeist und Ehrgeiz, hofft aber dennoch auf einen erfolgreichen Jahresabschluss.

Der Tabellenführer aus Murrhardt muss beim Dritten Farbe bekennen. „Ich denke, es wird ein hohes Tempo und viel spielerische Klasse geben“, sagt TSC-Trainer Yasar Uysal und schiebt nach: „Wir müssen hoch konzentriert und mit vollem Ehrgeiz und Willen auftreten. Dann werden wir auch die drei Punkte mitnehmen.“ Allerdings stehen Celalettin Kaya (Leistenprobleme) und Osman Mentese (Riss am Knochen) den Gästen weiterhin nicht zur Verfügung.

Erbstettens Siegesserie riss beim 2:7 bei Spitzenreiter TSC Murrhardt. Nun möchte der Sechste zurück in die Erfolgsspur, denn „wir wollen den Abstand nach hinten weiter vergrößern“, so Torsten Greiner. Der SKG-Abteilungsleiter ist sicher, dass dafür „alle mit voller Konzentration und Einsatz zu Werke gehen“. Max Bauer, Nemanja Devic und Markus Maier fehlen. Beim SVA III war Florian Mrasek beim 4:1 gegen Gaildorf „spielerisch zufrieden“. Zur Chancenauswertung sagt der Trainer aber: „Das war echt schon zum Lachen, was wir liegen lassen haben.“ Mrasek prophezeit fürs Duell in Erbstetten: „Dort geht es nur über den Kampf.“

Sechselberg (10. Rang, 16 Punkte) verschaffte sich mit dem 6:2 in Oberbrüden etwas Luft im Abstiegskampf. „Wir wollten unbedingt eine Reaktion auf die eher durchwachsene Leistung zuvor zeigen. Das ist sehr gut gelungen“, freut sich Torsten Tänzer. Zum anstehenden Duell gegen den Tabellennachbarn sagt der TSV-Funktionär: „Kirchberg steht einen Rang vor uns. Das möchten wir ändern.“ Wichtig ist Tänzer zudem, „dass wir uns mit einer ordentlichen Leistung in die Winterpause verabschieden“. Fehlen werden Jannik Fehrle, Nico Stein, Steffen Brecht, Tobias und Stefan Reichert.

