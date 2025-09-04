 2025-09-04T11:59:34.595Z

Die vier Teams an der Spitze messen sich in direkten Duellen

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Nach drei Spieltagen in der Landesliga, Staffel 2, präsentieren sich die Spitzenreiter TSV Ehningen, SV Waldhausen, TSV Bernhausen und TSV Köngen mit makelloser Bilanz. Auch die Aufsteiger 1. FC Eislingen, TSV Köngen und TSVgg Plattenhardt haben sich stabil im oberen Tabellenmittelfeld etabliert. In der unteren Hälfte kämpfen MTV Stuttgart, TV Echterdingen und FV Sontheim/Brenz noch um die ersten Punkte der Saison. Spannung versprechen die direkten Duelle der Aufsteiger gegen etablierte Teams sowie die Begegnungen der Tabellenspitzenreiter untereinander.

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
15:30

Eislingen (6 Punkte, Platz 5) empfängt Sindelfingen (3 Punkte, Platz 10). Die Gastgeber wollen den Anschluss an die vorderen Plätze halten, während Sindelfingen auf den zweiten Saisonsieg hofft.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
15:00

Plattenhardt (6 Punkte, Platz 7) trifft auf Geislingen (3 Punkte, Platz 9). Beide Teams suchen den nächsten Sieg, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu festigen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
15:00

Köngen (9 Punkte, Platz 4) empfängt Waldhausen (9 Punkte, Platz 2). Ein Spitzenspiel der bisherigen Saison mit direkter Auswirkung auf die Tabellenspitze.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:00

Sontheim/Brenz (0 Punkte, Platz 16) trifft auf Bad Boll (1 Punkt, Platz 13). Beide Teams stehen unter Druck und sind auf die ersten Zähler angewiesen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
15:00

Böblingen (4 Punkte, Platz 8) empfängt Neuhausen (3 Punkte, Platz 12). Ein Duell der Mittelfeldteams, bei dem beide Seiten auf Punkte für die Tabellenmitte hoffen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
15:00

Waldstetten (6 Punkte, Platz 6) trifft auf Echterdingen (0 Punkte, Platz 15). Waldstetten will Anschluss an die Spitzengruppe halten, Echterdingen strebt die ersten Punkte der Saison an.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
15:00

Ehningen (9 Punkte, Platz 1) empfängt Bernhausen (9 Punkte, Platz 3). Ein Spitzenspiel zwischen zwei bisher makellosen Teams verspricht Intensität und hohes Tempo.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
15:00

MTV Stuttgart (0 Punkte, Platz 14) empfängt Maichingen (3 Punkte, Platz 11). Stuttgart sucht den ersten Sieg, Maichingen will sich aus dem unteren Tabellenbereich absetzen.

Aufrufe: 04.9.2025, 14:00 Uhr
Timo BabicAutor