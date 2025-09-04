Die vier Teams an der Spitze messen sich in direkten Duellen

Nach drei Spieltagen in der Landesliga, Staffel 2, präsentieren sich die Spitzenreiter TSV Ehningen, SV Waldhausen, TSV Bernhausen und TSV Köngen mit makelloser Bilanz. Auch die Aufsteiger 1. FC Eislingen, TSV Köngen und TSVgg Plattenhardt haben sich stabil im oberen Tabellenmittelfeld etabliert. In der unteren Hälfte kämpfen MTV Stuttgart, TV Echterdingen und FV Sontheim/Brenz noch um die ersten Punkte der Saison. Spannung versprechen die direkten Duelle der Aufsteiger gegen etablierte Teams sowie die Begegnungen der Tabellenspitzenreiter untereinander.
Eislingen (6 Punkte, Platz 5) empfängt Sindelfingen (3 Punkte, Platz 10). Die Gastgeber wollen den Anschluss an die vorderen Plätze halten, während Sindelfingen auf den zweiten Saisonsieg hofft.
Plattenhardt (6 Punkte, Platz 7) trifft auf Geislingen (3 Punkte, Platz 9). Beide Teams suchen den nächsten Sieg, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu festigen.
Köngen (9 Punkte, Platz 4) empfängt Waldhausen (9 Punkte, Platz 2). Ein Spitzenspiel der bisherigen Saison mit direkter Auswirkung auf die Tabellenspitze.
Sontheim/Brenz (0 Punkte, Platz 16) trifft auf Bad Boll (1 Punkt, Platz 13). Beide Teams stehen unter Druck und sind auf die ersten Zähler angewiesen.
Böblingen (4 Punkte, Platz 8) empfängt Neuhausen (3 Punkte, Platz 12). Ein Duell der Mittelfeldteams, bei dem beide Seiten auf Punkte für die Tabellenmitte hoffen.
Waldstetten (6 Punkte, Platz 6) trifft auf Echterdingen (0 Punkte, Platz 15). Waldstetten will Anschluss an die Spitzengruppe halten, Echterdingen strebt die ersten Punkte der Saison an.
Ehningen (9 Punkte, Platz 1) empfängt Bernhausen (9 Punkte, Platz 3). Ein Spitzenspiel zwischen zwei bisher makellosen Teams verspricht Intensität und hohes Tempo.
MTV Stuttgart (0 Punkte, Platz 14) empfängt Maichingen (3 Punkte, Platz 11). Stuttgart sucht den ersten Sieg, Maichingen will sich aus dem unteren Tabellenbereich absetzen.
