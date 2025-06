Die vier Kreisklassen im Kreis Zugspitze für die Saison 2025/26

In der Kreisklasse 1 Zugspitze werden viele Mannschaften aufeinandertreffen, die sich auch schon in der Saison 2024/25 begegnet sind. Neu in der Liga sind lediglich die Sportfreunde Breitbrunn und der TSV Hechendorf, die zuvor in der Kreisklasse 4 Zugspitze eingeteilt waren. Außerdem werden die beiden Aufsteiger Geiselbullach Neu-Esting II und der SC Fürstenfeldbruck in der Kreisklasse 1 an den Start gehen. Letztere wollen auch in der kommenden Saison oben mitspielen .

Während in der Kreisklasse 1 kein Absteiger spielt, sind in der Kreisklasse 2 gleich zwei letztjährige Kreisligisten zu finden. Zum einen wurde der FC Real Kreuth der Gruppe zugeteilt und zum anderen der TSV Brunnthal, der zum dritten Mal in Folge abgestiegen ist und den Sturzflug endlich stoppen will. Außerdem sind mit dem TSV Weyarn als Aufsteiger und dem ASC Geretsried aus der Kreisklasse 3 zwei weitere neue Mannschaften vertreten.

FC Real Kreuth (Absteiger) TSV Brunnthal (Absteiger) SV Bad Tölz SC Gaißach/Wackersberg TSV Grünwald II FC Rottach-Egern TSV Otterfing DJK Darching FF Geretsried RW Bad Tölz SG Hausham SG Ascholding SG Reisach ASC Geretsried (neu, bisher Kreisklasse 3 Zugspitze) TSV Weyarn (Aufsteiger)

Kreisklasse 3 Zugspitze:

Ein neues Gesicht wird die Kreisklasse 3 Zugspitze bekommen. Gleich sechs Vereine sind neu in der Gruppe. Neben den beiden Absteigern Hungerbach und Eurasburg, wurde vier Aufsteiger in die Liga eingeteilt. Die SF Bichl, der TSV Feldafing und die SG Farchant/FC Oberau schafften den Aufstieg allesamt als Meister, die SG Söcking/Starnberg musste den längeren Weg über die Relegation gehen.

SG Hungerbach (Absteiger) SV Eurasburg (Absteiger) SV Raisting II SC Pöcking FSV Höhenrein SG Wielenbach/TSV Pähl ESV Penzberg TSV Erling-Andechs TSV Benediktbeuern SV Uffing SG ASV Antdorf SF Bichl (Aufsteiger) SG Söcking/Starnberg (Aufsteiger) TSV Feldafing (Aufsteiger) SG Farchant/FC Oberau (Aufsteiger)

Kreisklasse 4 Zugspitze:

Die meisten Absteiger aus der Kreisliga sind in der Kreisklasse 4 Zugspitze zu finden. Mit dem SV Hohenfurch, dem FC Weil und dem MTV Dießen spielen künftig drei Mannschaften in der Liga, die vergangene Saison noch in der Kreisliga aktiv waren. Neu in der Gruppe sind zusätzlich die beiden Aufsteiger Unterdießen und Hohenpreißenberg. Außerdem wurde der TSV Geltendorf von der Kreisliga 1 in die Kreisliga 4 geschoben.